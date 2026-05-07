Caravaca de la Cruz se convertirá este fin de semana en el epicentro del baloncesto femenino regional con la celebración de la Final Four de Primera Autonómica Femenina Gesa, una fase decisiva en la que, además del título, estará en juego una plaza de ascenso a la Primera División Femenina del grupo integrado por equipos de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.

Encuentros

Caravaca se convierte este fin de semana en la fiesta del baloncesto femenino regional / Enrique Soler

El anfitrión de la fase será el Reina Proteínas CB Caravaca, campeón de la liga regular tras completar una brillante temporada con una sola derrota. El conjunto caravaqueño abrirá la competición enfrentándose al CB Molina Wolves el sábado, a las 17:30 horas. La segunda semifinal medirá a Clínica Dental López & Sandoval Molina Basket y Marme San Javier, a partir de las 19:30 horas.

La competición continuará el domingo con la disputa del encuentro por la tercera posición, previsto para las 17:30 horas

La competición continuará el domingo con la disputa del encuentro por la tercera posición, previsto para las 17:30 horas, y la gran final, que se celebrará a las 19:30 horas en el Pabellón Juan Antonio Corbalán.

El concejal de Deportes, José Fernández Tudela, ha presentado el evento junto a los representantes del Club Baloncesto Caravaca, Javier Sáez y Felipe Chacón, así como el secretario general de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, Juan Martínez.

Durante la presentación, el edil destacó “la extraordinaria temporada realizada por el equipo femenino caravaqueño”. Asimismo, ha subrayado el importante trabajo que se desarrolla en Caravaca en materia de promoción del deporte base, señalando que la Escuela Deportiva Municipal de Baloncesto cuenta actualmente con 106 niñas inscritas.

Llamamiento a la afición

Cartel / La Opinión

Desde el Ayuntamiento se anima a la afición y a todos los amantes del deporte a acudir este fin de semana al Pabellón Juan Antonio Corbalán para disfrutar de una cita deportiva de primer nivel y apoyar al equipo caravaqueño en su lucha por el ascenso.

Desde el Ayuntamiento se anima a la afición y a todos los amantes del deporte a acudir este fin de semana al Pabellón Juan Antonio Corbalán

La Final Four está organizada por la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, el Club Baloncesto Caravaca y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, contando además con la colaboración y patrocinio de Postres Reina, Grupo Aljema Relosa, Gesa Correduría de Seguros y la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia.