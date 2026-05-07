Adrián Hernández ve al Águilas preparado para el reto del ascenso

Este domingo, a las cinco de la tarde, comienza el Águilas FC su primer play off de ascenso a Primera Federación. La plantilla afronta con optimismo la oportunidad que se le presenta, aunque para ello deberá eliminar primero al Utebo. "Los jugadores están muy animados, poco a poco recuperando las constantes vitales de esta última semana en la que nos hemos llevado un pequeño disgusto, pero bien”, comentó el entrenador del equipo costero, Adrián Hernández, en la previa de la cita. "Veo a la plantilla cada vez más involucrada en el objetivo que tenemos ahora, más concienciada y más responsabilizada", ha añadido el murciano, quien también considera que su equipo llega a esta fase en "un muy buen momento, con más argumentos, con más flexibilidad para hacer las cosas, más capacidad para jugar en diferentes campos, y también para la tenencia del balón. El equipo está mejor, lo único son las bajas que podamos tener".

Sobre el Utebo, ha asegurado que "es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene bastante rigor y flexibilidad adaptativa, táctica", añadiendo que "tiene muy buen trato de balón, al que si aprietas, sabe jugar largo y busca la espalda con velocidad. Hace un fútbol bastante completo, muy moderno, y con muy buenos jugadores, de muy buena calidad, y con mucho entusiasmo, muy persistente en lo que realiza y en casa son muy fuertes".

Considera Hernández que deben afrontar la eliminatoria "sin miedo, con la mentalidad de intentar conseguir la victoria, y si no se puede, pues traer un buen resultado, porque es un equipo que cuando tiene situaciones de balón y le dejas que juegue, te somete mucho. Como no le aprietes bien, te busca muy bien la espalda, y por todo ello tendremos que ser muy meticulosos con los detalles. No sé cómo se va a decidir el partido porque muchas veces vienes con una victoria y no te vas contento, y otras, sufres una derrota y estás contento. Depende de cómo vaya evolucionando el partido", ha añadió. Para la vuelta, que se jugará en El Rubial, "todo lo que sea un marcador ajustado, muy ajustado, en el que sea una victoria para nosotros o un empate, no es negativo, porque venimos aquí a El Rubial a jugárnoslo todo, que al final es lo que queríamos".

Campo de césped artificial

Adrián Hernández también ha mostrado su preocupación por del césped artificial del estadio del Utebo: "Prácticamente, nosotros hemos jugado poco en artificial, que es algo que esta semana hemos intentado entrenar algún día. Tenemos que adaptarnos al bote, a todo lo que lleva este tipo de campos, pero estamos convencidos de que lo haremos bien y daremos la cara", terminó diciendo.

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Para esta primera eliminatoria, Adrián Hernández está pendiente de la evolución de jugadores importantes en la plantilla como los centrales Uri y Antonio Sánchez, además de los delanteros Javi Castedo y Chris Martínez. La expedición saldrá el sábado a primera hora para realizar una sesión de entrenamiento en Paterna y llegar por la tarde a Zaragoza, donde se alojará hasta la hora del partido.