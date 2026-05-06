El Real Madrid es un polvorín: Valverde y Tchouameni casi llegan a las manos en el entrenamiento

El Real Madrid se ha convertido en un polvorín en este final de temporada. Hace unos días Kylian Mbappé se encaró con un ayudante de Álvaro Arbeloa en el entrenamiento después de que le señalase un fuera de juego con el que el francés no estaba de acuerdo. El galo se lo tomó a mal y protagonizó una bronca sonada de la que se habló en el vestuario y fuera de él. No mucho después llegó otro incidente entre Antonio Rudiger y el lateral Álvaro Carreras.

El alemán le había afeado públicamente sus despistes defensivos al gallego en más de una ocasión en los partidos en los que el lateral ha jugado. Y según informó Onda Cero, el alemán abofeteó a Carreras en el vestuario durante un roce entre ambos. Información que el lateral ha confirmado con la publicación de este mensaje en el que trata de zanjar el asunto con las siguientes palabras: "Fue un asunto aislado sin importancia que ya está resuelto". Y ha insistido en que su "relación con todo el equipo es muy buena".

Del césped al vestuario

El último episodio se ha producido este miércoles cuando los centrocampistas Federico Valverde y Aurelien Tchouameni casi llegan a las manos en el entrenamiento matinal. Según adelantaba Marca, todo empezó con un lance del juego, una falta que provocó uno de los lances más tensos que se recuerdan en Valdebebas. Los dos jugadores se encararon, se empujaron y mantuvieron una fuerte discusión que continuó en el vestuario. Un incidente muy desagradable que corrió como la pólvora por Valdebebas.

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El final de curso está siendo especialmente complicado en el club blanco, donde el equipo ya no tiene posibilidades de pelear por ningún título y Arbeloa sabe que está amortizado y que finalizará su etapa en el banquillo al acabar la Liga. De hecho, Florentino Pérez ya negocia con José Mourinho para cerrar su regreso al Real Madrid. Una videollamada de media hora ha sido el primer contacto que han mantenido ambos en la negociación para hacerse con los servicios del portugués. Descartado el alemán Jurgen Klopp por intervencionista y por el efecto reactivo que podría generar en una plantilla tan acomodada como la blanca, el presidente saltó al segundo nombre de su lista de entrenadores probables para sustituir a Álvaro Arbeloa en el banquillo del Real Madrid. Mourinho ha sido muy claro en la conversación con Florentino. The Special One ha puesto encima de la mesa una serie de requisitos, unos más inflexibles que otros, para iniciar esta partida de ajedrez que escenifican dos buenos amigos como son el luso y el presidente blanco. Estas son las condiciones impuestas por Mourinho para acceder a ser de nuevo técnico del Real Madrid.