El UCAM Murcia Juver júnior también hace historia

El UCAM Murcia Juver ha firmado un sobresaliente Campeonato de España júnior. Queriendo emular los logros de la primera plantilla de ACB, ha logrado el mejor resultado de la historia de un equipo de la Región en el torneo al acabar en la sexta posición. Gracias a ello, la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia tendrá en 2027 dos representantes. En la fase de grupos venció al Cajasiete Tenerife (101-68) y el Granada (55-92), sufriendo la única derrota ante el Joventut (79-82). Posteriormente, en octavos de final, derrotó al Tifón Muebles Novobasket (109-67), para citarse en cuartos de final con el Barça, que fue subcampeón del campeonato tras perder en la final contra el Real Madrid de Javi Juárez. El plantel dirigido por el cartagenero Nino Solana puso contra las cuerdas a los azulgranas, llegando al final del tercer cuarto solo cuatro puntos abajo (59-55). Pero un parcial 28-14 en el último período decantó la balanza en favor de los catalanes (87-69). Después, en la lucha por el quinto puesto, los murcianos perdieron ante el Zentro Basket Madrid en otro partido muy igualado (68-74).

Nico Marina. | PRENSA UCAM MURCIA CB

Dos jugadores brillaron a nivel estadístico. De hecho, uno de ellos, el base de Santomera Fernando Ramírez Sanz, de la generación de 2008, terminó el campeonato como mejor pasador con 23 asistencias, a una media de casi 5 por encuentro. También en este apartado sobresalió el extremeño Nico Marina, quien se incorporó al equipo el pasado mes de febrero procedente del Cáceres, de Segunda FEB. El cacereño, que fue subcampeón de Europa sub-16 con la selección española, tiene 17 años de edad y acabó con 21 asistencias. Álex López, Rybar Matus, Jason Vince Mettes, Diego Berruga, Alejandro Lozano, Joao Neves, Darío Parra, Darío Manuel Lozano, Marco Considine y Samuel Nohel completaron el plantel.