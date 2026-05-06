El UCAM Murcia impone la cláusula ‘anti Fabián Flores’

La NCAA se ha convertido en una gran amenaza para los clubes de la ACB. Toda la inversión en sus canteras está en peligro por la entrada en el mercado baloncestístico de la liga universitaria estadounidense con importantes contratos económicos. El éxodo de jugadores jóvenes españoles que tienen la oportunidad de cursar una carrera y quintuplicar sus contratos, ha abierto un fuerte debate. Ya el verano pasado se vivió una auténtica sangría de talento, y en el actual va a ser mayor.

El UCAM Murcia CB sufrió la marcha de Fabián Flores. El pívot de Alcantarilla de 2,17 metros de estatura, que llegó a empezar la pretemporada a las órdenes de Sito Alonso, hizo las maletas a mediados de septiembre. Se marchó a la Universidad de DePaul tras firmar un buen Europeo Sub-20, en el que destacó con 7,3 puntos, 4,8 rebotes y 2,2 tapones por partido. En principio, la pasada campaña no iba a jugar con los conocidos como ‘Blue Demons’, pero en apenas unos meses, gracias a sus 2,17 metros, se hizo con un sitio en el equipo. Disputó 28 partidos, con medias de 10:30 minutos, 2,9 puntos y 2,9 rebotes. Esta próxima campaña seguirá en los ‘Diablo Azules’ de Chicago.

Los agentes del jugador se acogieron a un vacío legal para romper el contrato al no estar la NCAA bajo el paraguas de la FIBA . Gracias a ello rompieron el contrato sin dejar contraprestación alguna en las arcas de un club que se había volcado en su formación: «Estoy decepcionado porque me gustaría que las cosas se hicieran de otra manera. Pero no estoy decepcionado con el jugador, estoy muy decepcionado con los agentes que llevan al jugador», explicó en su momento Alejandro Gómez, director general, poniendo el foco en los representantes, Marius Rutkauskas y Rafa Bethencourt.

Para que no se repita la situación, el UCAM Murcia ha impuesto la cláusula ‘anti Fabián Flores’. Es simple y sencilla: cualquier jugador que se quiera marchar a la NCAA, tendrá que abonar una cantidad económica como contraprestación. De lo contrario, podría ser denunciado ante la FIBA. Por ello, desde el pasado mes de septiembre, los responsables deportivos de la entidad universitaria han revisado los compromisos de algunos jugadores de la cantera con proyección internacional.

Lee Aaliya, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Start Lublin. / Israel Sánchez

Lee Aaliya, el próximo

Hay varios componentes del equipo U22 y júnior, que ha realizado un sobresaliente Campeonato de España, que ya tienen esa cláusula en sus compromisos con el UCAM Murcia. Uno de ellos es el ala pívot argentino Lee Aaliya, quien puede seguir los pasos de Fabián Flores y marcharse este verano a la NCAA.

Aaliya, que se ha tirado gran parte de la temporada lesionado, llegó a jugar con el primer equipo en la FIBA Europe Cup. Ante el Start Lublin polaco, anotó 14 puntos y capturó 12 rebotes. Después llegaron las Ventanas FIBA, donde cayó lesionado con su selección. Reapareció posteriormente con el equipo filial de la Liga U22, pero desde el 30 de enero no ha vuelto a jugar. En total ha disputado 8 partidos, en los que ha promediado 18,4 puntos y 9,6 rebotes.

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Además de Aaliya, en el equipo U22 UCAM Murcia Juver también han destacado el brasileño Joao Neves (16,9 puntos y 5,5 rebotes), el molinense Pablo Sevilla (10 y 4), Álvaro Manuel Payovich (9,3 y 4,2), el también mruciano Fernando Ramírez (8,3, 2,8 y 4 asistencias) y Samuel Nohel (7,2 y 6,9), entre otros.