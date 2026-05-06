Txell Alarcón y Alba Prieto seguirán en el Hozono Global Jairis

El Hozono Global Jairis ya está pensando en la temporada 2026-2027. Solo dos días después de sufrir la eliminación en cuartos de final ante el Perfumerías Avenida Salamanca, el club ya ha movido ficha para componer una plantilla que vuelva a competir al más alto nivel tanto en la Liga Femenina Endesa como en la Eurocup Women. Con la base Aina Ayuso con contrato, la entidad de Alcantarilla apuesta por la continuidad con las renovaciones de las exteriores Txell Alarcón y Alba Prieto, que seguirán el próximo curso.

Txell Alarcón Otero (Barcelona, 31 de julio de 2003), alero catalana que llegó al club en la temporada 2024-2025 procedente del Kutxabank Araski vitoriano, completará así su tercera campaña en Alcantarilla tras convertirse en fundamental en el curso recién finalizado, con promedios de 7,6 puntos, 3,5 rebotes y 1,4 asistencias en 26:25 minutos en pista en 36 encuentros de competición nacional; y casi 24 minutos, 9,1 puntos y 2,9 rebotes en 8 partidos de la Eurocup, donde brilló con luz propia ante el Student serbio con 26 puntos sin fallo. La intensidad defensiva, polivalencia y capacidad de liderazgo son algunas de las virtudes de una consumada triplista que ha acabado esta campaña con un 37% de efectividad.

Txell Alarcón, con el balón, en el partido Hozono Jairis-Student / FIBA

«Estoy muy contenta de poder seguir en el Hozono Global Jairis. Me siento identificada con el proyecto, con la ciudad y con la ambición del club. Tengo muchas ganas de seguir creciendo aquí y de afrontar los retos que vienen», señaló ayer la catalana en la presentación de su acuerdo de renovación, que se llevó a cabo en las instalaciones de uno de los patrocinadores del club, Policarpo Briones, con presencia del presidente, Salva Costa, y del director deportivo, Andrés Medina.

Tres de cuatro cupos

Además, la entidad alcantarillera también ha cerrado por una temporada más la continuidad de Alba Prieto, escolta sevillana que llegó el pasado verano al equipo desde el IDK Euskotren. Al igual que Alarcón, se ha convertido en fundamental, promediando 22:24 minutos, 7,1 puntos, 3 rebotes y 2,2 asistencias en 37 partidos de competición nacional.

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Alba Prieto, en un momento del partido Spar Girona-Hozono Global Jairis / Spar Girona

Por tanto, la plantilla ya cuenta con tres de las cuatro cupos que necesita para competir en Liga Femenina Endesa, y espera cerrar próximamente también la continuidad de la pívot murciana Laura Gil, quien llegó al equipo el pasado mes de diciembre y que ha promediado 23:02 minutos, 8,7 puntos, 5,6 rebotes y 1,7 asistencias en 23 partidos.