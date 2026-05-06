Ryanair pierde las equipaciones del Palma Futsal en su viaje a la Final Four de la Champions en Pesaro

El Illes Balears Palma Futsal ya está en Pesaro, pero su viaje ha acabado con un enorme dolor de cabeza. Ryanair, encargada del traslado desde Palma a Bolonia con escala en Barcelona, ha perdido la maleta más valiosa de toda la expedición: la que contenía las equipaciones oficiales —la verde y la lila— con las que el equipo debe disputar la Final Four de la UEFA Futsal Champions League a partir de este viernes en Pesaro.

El golpe ha sido mayúsculo. La expedición mallorquina no daba crédito cuando la aerolínea confirmó que no sabía dónde estaba el equipaje clave. Aun así, el equipo tuvo que seguir rumbo a Pesaro, a 155 kilómetros, con la sensación de viaje incompleto y contra el reloj.

Porque el tiempo apremia. Este miércoles está prevista la fotografía oficial de la UEFA, imposible sin las camisetas, y el jueves llega la revisión obligatoria de las equipaciones, donde se validan logos, dorsales y todos los detalles reglamentarios. Por si fuera poco, Ryanair ya ha advertido de que, en caso de localizar la maleta, la entrega podría demorarse hasta tres días en el hotel de concentración, el Charlie de Pesaro. Por eso les recomendaron que alguien se quedara en el aeropuerto para agilizar la entrega.

Como solución de emergencia, el Palma cuenta en Italia con la camiseta amarilla con franja roja —habitual en los porteros y que hace un guiño a las Illes Balears—, aunque hay unidades para todos por si toca improvisar. También disponen de la equipación blanca, necesaria ante un posible cruce con el Sporting de Portugal, que evitaría coincidencias de color, pero que sí coincidirían con el Etoile Lavalloise.

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El problema, sin embargo, va más allá. Las equipaciones que permanecen en Palma corresponden a las de la Liga y lucen múltiples patrocinadores, algo que no está permitido en la Champions, donde solo puede aparecer uno: ConectaBalear. Es decir, no sirven. El margen se reduce y el tricampeón de Europa necesita recuperar cuanto antes su piel para defender la corona.