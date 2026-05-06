El Jimbee Cartagena se ilusiona con los precedentes

El Jimbee Cartagena afronta este viernes uno de los partidos más importantes de su historia reciente. A las 17:30, en el Pesaro Futsal Arena de la ciudad italiana, el conjunto dirigido por Duda se medirá al Sporting Club de Portugal en las semifinales de la Final Four de la UEFA Futsal Champions League, que celebra este año su vigésimo quinta edición. Un rival de altísimo nivel, considerado uno de los grandes de la competición, pero cuyo historial frente a equipos españoles invita al optimismo en la ciudad portuaria.

El Sporting de Portugal es, sin lugar a dudas, un clásico de esta competición. El conjunto luso acumula dos títulos de campeón de Europa y ha disputado siete finales en total. A eso hay que añadir que esta será su decimotercera Final Four, lo que le convierte en uno de los equipos más habituales de la élite del fútbol sala continental. Su sola presencia ya genera respeto, y no es casualidad que el cuerpo técnico del Jimbee Cartagena lo señalara como el rival que más quería evitar en el sorteo.

Las imágenes del Jimbee Cartagena-Industrias Santa Coloma / Iván Urquízar

Sin embargo, los números hablan y, en este caso, a favor del equipo cartagenero. Desde que el Sporting comenzó a cruzarse con representantes españoles en la Final Four, el balance ha sido claramente desfavorable para el conjunto portugués: diez derrotas frente a equipos de la Primera División por apenas tres victorias.

El primer antecedente conocido se remonta a la temporada 2001-2002, en la primera edición de la competición, cuando el Playas de Castellón venció 4-0 al cuadro verdiblanco en semifinales. En el curso 2011-2012 se produjo el segundo enfrentamiento, y el Barça eliminó al Sporting también en semifinales con una contundente victoria por 5-1 en el Pavelló Barris Nord de Lleida. Tres años después, en la 2014-2015, los azulgranas volvieron a doblegar al conjunto luso, esta vez por 5-3.

En la 2016-2017, la goleada la protagonizó el Inter Movistar, que en la gran final destrozó al Sporting con un aplastante 7-0. La temporada siguiente, 2017-2018, los madrileños repitieron triunfo ante los portugueses de nuevo de manera amplia: 5-2.

En la 2021-2022 fue el Barça quien sumó otra victoria española, ganando por 4-0 al Sporting en la final. En la 2022-2023, Palma Futsal se impuso en la tanda de penaltis por 5-3 tras empatar a uno en la final, alzándose con su primera Champions. Al año siguiente, en la 2023-2024, el Barça volvió a ser verdugo del Sporting, esta vez por 5-4 en semifinales. El último precedente llega del curso pasado, cuando el Sporting perdió los dos partidos que disputó ante equipos españoles. En semifinales cayó ante Palma Futsal por 3-0 y, en el partido por el tercer y cuarto puesto, empató a dos con el Jimbee Cartagena antes de perder por 3-1 en los penaltis. Doble derrota.

El Sporting solo ha podido doblar el pulso a los equipos españoles en tres ocasiones. La primera fue en la 2018-2019, cuando venció al Inter Movistar por 5-3 en semifinales, triunfo que le allanó el camino hacia su primer título europeo. La segunda fue en la 2020-2021, cuando batió de nuevo al Inter por 5-2 y luego se proclamó campeón venciendo al Barça por 4-3 en la final.

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El hecho de que el Jimbee Cartagena ya haya ganado al Sporting en una Final Four no es solo un recuerdo: es un aval para saltar a la pista el viernes con la confianza de ganar. Enfrentarse al conjunto luso no es solo un reto mayúsculo para el equipo cartagenero, sino también una oportunidad respaldada por la historia para ilusionarse y soñar con la gran final del domingo.