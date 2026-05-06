Cortés y Juninho se apuntan a la Final Four de la Champions League

El Jimbee Cartagena afronta este viernes en Pesaro, Italia, la Final Four de la UEFA Futsal Champions League con una dosis extra de optimismo después de que Duda confirmara la disponibilidad de Cortés y Juninho para el partido de semifinales ante el Sporting de Lisboa. «Sí, seguro. Están entrenando desde el lunes y vamos a contar con ellos», aseguró el técnico hispano-brasileño, que también quiso dejar claro que el equipo llega al gran escaparate europeo con fuerzas renovadas pese a un calendario demoledor.

Un camino plagado de obstáculos

El Jimbee Cartagena llega a esta cita histórica después de disputar cinco partidos en apenas quince días, una carga que ha pasado factura en forma de lesiones. Duda no ocultó las dificultades: «Estamos entrenando menos de una hora cada día», reconoció. Además, confirmó que Lucas Farias, Motta y Renato serán los ausentes, aunque viajarán. El resto de la plantilla estará disponible, y eso incluye las esperadas recuperaciones de Cortés y Juninho, que se suman al grupo desde el lunes.

Duda, entrenador del Jimbee Cartagena, dando instrucciones en un entrenamiento. / Jimbee Cartagena

En la misma línea, el brasileño Waltinho, uno de los referentes del vestuario cartagenero, corroboró el mensaje positivo del cuerpo técnico: «Las sensaciones son las mejores posibles. Nos hubiera gustado ganar el partido de Manzanares para llegar con más confianza, pero hicimos un partidazo y salimos de ahí con un empate en una pista muy dura».

El Sporting, rival de máximo nivel

El adversario en semifinales no puede ser más exigente. El Sporting Clube de Portugal es uno de los clubes más laureados de la historia de la competición, con una presencia casi permanente en las fases finales y una plantilla repleta de internacionales. Duda lo sabe mejor que nadie y reconoció el enorme reto: «Es un equipo muy completo, con mucha riqueza táctica y muy difícil de afrontar. Preparar bien tácticamente y buscar las soluciones para minimizar sus virtudes es lo primero».

Waltinho, aportó su visión sobre cómo neutralizar al gigante lisboeta: «Sabemos lo duros que son los portugueses en ese tipo de competición porque en Portugal se juega así todas las semanas, con mucho contacto. Pero también estamos ya un poco más adaptados». El jugador brasileño apuntó además las claves para sorprender al favorito: «El balón parado y los minutos finales serán decisivos. Somos dos equipos que trabajamos muchísimo esas situaciones».

«Una oportunidad muy difícil de conseguir»

Más allá de la táctica y la estadística, tanto el entrenador como el jugador coincidieron en subrayar la magnitud histórica de lo que se juega el viernes: «No somos conscientes de lo complicado que es llegar a una oportunidad así. Estar en una final de Champions no pasa todos los días, y alcanzar una competición de ese nivel tiene muchísimo mérito», reflexionó Duda, que puso de ejemplo al propio FC Barcelona, «que lleva dos años sin jugar Champions, lo que demuestra la dificultad que es».

Waltinho / LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUÑIZ

Waltinho no esconde la ilusión que le hace la máxima competición continental: «Es un título que a mí me hace mucha ilusión, que estoy peleando desde que empecé mi carrera, un sueño de niño. Mi mujer me vio esta mañana y me dijo que se alegra muchísimo de vivir este momento conmigo porque sabe lo especial que es para mí».

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El técnico de Florianópolis, con siete Final Four ya a sus espaldas, apeló por último al corazón como arma diferencial: «La parte táctica es fundamental, pero en este caso el corazón, las ganas, la ilusión y la fe es lo que nos puede marcar la diferencia y darnos el pase a la final de la Champions». Una final, la del domingo, a la que el Jimbee Cartagena, con Cartagena entera detrás, quiere llegar sí o sí el viernes a partir de las 17:30 en Pesaro.