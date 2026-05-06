Bádminton
Cartagena acoge el Campeonato de España Absoluto y de Parabádminton
Se celebrará desde el viernes hasta el domingo en el pabellón Wssell de Gimbarda
Cartagena se convertirá este fin de semana, del 8 al 10 de mayo, en el epicentro del bádminton nacional con la celebración del Campeonato de España Absoluto y de Parabádminton 2026, que tendrá lugar en el Pabellón Wssell de Guimbarda. Los mejores jugadores y jugadoras del panorama nacional se darán cita en la ciudad en un evento que contará con representantes del Club Bádminton Cartagena con serias opciones de subir al podio, como Mario Rodríguez, Sara Peñalver, Alejandra Espinosa y Nerea Ivorra. El viernes serán las rondas de dieciseisavos y octavos, el sábado los cuartos de final y semifinales, y el domingo, las finales.
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