La caída del Alcorcón, una oportunidad para el FC Cartagena

Sigue remando el Fútbol Club Cartagena a contracorriente. Persigue un objetivo nada sencillo como la clasificación para el play off de ascenso en el igualado grupo 2 de Primera RFEF. A tres partidos para el final de la liga regular, el quinto puesto es un emplazamiento muy caro y el conjunto albinegro (53 puntos) es el que puja más fuerte por arrebatárselo al Europa (56). La primera de esas tres finales se da este viernes contra el Alcorcón (19.00 horas) en el Cartagonova y el equipo de Íñigo Vélez se aferra a las dinámicas para creer en la victoria.

La dinámica del FC Cartagena no es perfecta, pero sí muy consistente. Sólo ha perdido cuatro partidos en toda la segunda vuelta y dos de ellos se produjeron antes de la llegada de Íñigo Vélez al banquillo. Desde el fichaje del técnico vitoriano, el equipo ha crecido enormemente para codearse hoy con los mejores de la categoría. Sólo Atlético Madrileño y Eldense, líderes en el momento de los enfrentamientos, han podido con el método del nuevo entrenador.

Seis victorias, cuatro empates y dos derrotas suma Vélez en el banquillo albinegro. Veintidos puntos con los que se ha mantenido en la lucha. La dinámica es ganadora e incluso el chasco de Elda (2-1) tuvo una rápida respuesta en forma de victoria contra el Nàstic (1-0) en casa. La remontada en Algeciras para rascar un punto cuando el equipo perdía por dos goles en veinte minutos habla de la fortaleza mental de este equipo.

Esa fortaleza mental es precisamente lo que necesita para afrontar los tres últimos compromisos sin venirse abajo como le ha sucedido a su próximo rival: el Alcorcón. El conjunto alfarero, que estaba empatado a puntos con el Cartagena a finales de marzo, ha perdido sus posibilidades de jugar la promoción durante el mes de abril. En el mes en el que se decide qué equipos luchan por objetivos y cuáles se despiden de la temporada, el equipo de Pablo Álvarez dilapidó su ventaja.

Durante el último mes, el Alcorcón ha perdido tres partidos y sólo ha ganado uno. Cayó en Tarazona (2-0) contra un equipo en descenso; hizo lo propio en casa contra el Villarreal B (2-3), quien se asienta en la cuarta plaza; ganó a un desahuciado Sanluqueño (0-1) por la mínima; y volvió a perder frente al Europa (0-1) en Santo Domingo en un flojo partido que define el estado mental de los alfareros.

Este tramo ha evidenciado varios problemas. Por un lado, la facilidad del Alcorcón para recibir goles, ya que sólo en una ocasión ha dejado su puerta a cero; y por otro, su dificultad para marcar. En dos de los últimos cuatro partidos, el Alcorcón no ha visto portería, mientras que dos de sus goles no sirvieron para superar al Villarreal B.

Si la situación del Alcorcón ya era compleja, la última derrota ha terminado con las esperanzas de la parroquia alfarera de alcanzar la promoción. Aún existen opciones matemáticas, pero basta con que el Europa haga un punto de aquí hasta el final para que las cuentas sean imposibles. La afición da por finalizada la temporada y ha perdido la confianza en Pablo Álvarez, quien ha intentado durante las últimas dos temporadas llevar al equipo a la zona alta de la clasificación sin conseguirlo.

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A ese ambiente desanimado se agarra el Cartagena para llevarse los tres puntos este viernes. El conjunto alfarero podría dar facilidades si encuentra enfrente a un Cartagena combativo en la medular, férreo en defensa y eficaz en ataque. Su única motivación es terminar el curso lo más arriba posible en la tabla, pero sin consecuencia alguna. La diferencia de objetivo se debe notar sobre el césped del Cartagonova.