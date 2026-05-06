Primera RFEF
La caída del Alcorcón, una oportunidad para el FC Cartagena
El cuadro alfarero ha dejado escapar sus opciones de play off en el último tramo de competición
Sin alicientes clasificatorios, los de Pablo Álvarez han perdido su solidez
Sigue remando el Fútbol Club Cartagena a contracorriente. Persigue un objetivo nada sencillo como la clasificación para el play off de ascenso en el igualado grupo 2 de Primera RFEF. A tres partidos para el final de la liga regular, el quinto puesto es un emplazamiento muy caro y el conjunto albinegro (53 puntos) es el que puja más fuerte por arrebatárselo al Europa (56). La primera de esas tres finales se da este viernes contra el Alcorcón (19.00 horas) en el Cartagonova y el equipo de Íñigo Vélez se aferra a las dinámicas para creer en la victoria.
La dinámica del FC Cartagena no es perfecta, pero sí muy consistente. Sólo ha perdido cuatro partidos en toda la segunda vuelta y dos de ellos se produjeron antes de la llegada de Íñigo Vélez al banquillo. Desde el fichaje del técnico vitoriano, el equipo ha crecido enormemente para codearse hoy con los mejores de la categoría. Sólo Atlético Madrileño y Eldense, líderes en el momento de los enfrentamientos, han podido con el método del nuevo entrenador.
Seis victorias, cuatro empates y dos derrotas suma Vélez en el banquillo albinegro. Veintidos puntos con los que se ha mantenido en la lucha. La dinámica es ganadora e incluso el chasco de Elda (2-1) tuvo una rápida respuesta en forma de victoria contra el Nàstic (1-0) en casa. La remontada en Algeciras para rascar un punto cuando el equipo perdía por dos goles en veinte minutos habla de la fortaleza mental de este equipo.
Esa fortaleza mental es precisamente lo que necesita para afrontar los tres últimos compromisos sin venirse abajo como le ha sucedido a su próximo rival: el Alcorcón. El conjunto alfarero, que estaba empatado a puntos con el Cartagena a finales de marzo, ha perdido sus posibilidades de jugar la promoción durante el mes de abril. En el mes en el que se decide qué equipos luchan por objetivos y cuáles se despiden de la temporada, el equipo de Pablo Álvarez dilapidó su ventaja.
Durante el último mes, el Alcorcón ha perdido tres partidos y sólo ha ganado uno. Cayó en Tarazona (2-0) contra un equipo en descenso; hizo lo propio en casa contra el Villarreal B (2-3), quien se asienta en la cuarta plaza; ganó a un desahuciado Sanluqueño (0-1) por la mínima; y volvió a perder frente al Europa (0-1) en Santo Domingo en un flojo partido que define el estado mental de los alfareros.
Este tramo ha evidenciado varios problemas. Por un lado, la facilidad del Alcorcón para recibir goles, ya que sólo en una ocasión ha dejado su puerta a cero; y por otro, su dificultad para marcar. En dos de los últimos cuatro partidos, el Alcorcón no ha visto portería, mientras que dos de sus goles no sirvieron para superar al Villarreal B.
Si la situación del Alcorcón ya era compleja, la última derrota ha terminado con las esperanzas de la parroquia alfarera de alcanzar la promoción. Aún existen opciones matemáticas, pero basta con que el Europa haga un punto de aquí hasta el final para que las cuentas sean imposibles. La afición da por finalizada la temporada y ha perdido la confianza en Pablo Álvarez, quien ha intentado durante las últimas dos temporadas llevar al equipo a la zona alta de la clasificación sin conseguirlo.
A ese ambiente desanimado se agarra el Cartagena para llevarse los tres puntos este viernes. El conjunto alfarero podría dar facilidades si encuentra enfrente a un Cartagena combativo en la medular, férreo en defensa y eficaz en ataque. Su única motivación es terminar el curso lo más arriba posible en la tabla, pero sin consecuencia alguna. La diferencia de objetivo se debe notar sobre el césped del Cartagonova.
Chiki: "Se me ha hecho larga la espera, pero me ha venido bien descansar"
El delantero del FC Cartagena Christian Borrego 'Chiki' atendió a los medios del club tras el entrenamiento matinal en el Cartagonova para expresar sus sensaciones de cara al choque frente al Alcorcón. "Tenemos muchas ganas de que llegue el viernes para estar con nuestra gente y para meternos de lleno en la pelea", afirmó.
El punta asegura que la dinámica del grupo es óptima para buscar la promoción. "Tenemos que hacer nuestros partidos. La primera final es contra el Alcorcón y la tenemos que ganar para poder seguir luchando hasta el final por el play off. Creo que, con esta dinámica, lo vamos a pelear hasta el final", comentó. "Venimos con muchas ganas de meternos y esa dinámica positiva nos viene mejor que estar dentro, porque de la otra forma se te hace larga la liga. Con nuestra afición y nuestras ganas lo vamos a intentar", añadió.
El madrileño explicó la importancia de la fortaleza defensiva. "Para conseguir objetivos en esta categoría es clave no encajar goles. Estamos consiguiendo eso, que te permite pelear los partidos hasta el final y llevarte los tres puntos con un gol", manifestó.
Chiki, que regresa tras cumplir ciclo de amarillas, aseguró que guarda "cariño" al Alcorcón como su exequipo. "Se me ha hecho larga la espera para volver de sanción, pero me viene bien para descansar y tener más ganas de afrontar el partido", concluyó.
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