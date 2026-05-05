El Real Murcia, cara a cara con el descenso

Podría tener ya cerrada la permanencia el Real Murcia, pero, hasta cuando el equipo grana se ha puesto las pilas, las victorias no acaban de llegar de forma continuna. En el minuto 91 regalaron los de Curro Torres el punto que habían logrado rescatar frente al Nástic de Tarragona y en el 96 puso el Antequera el 2-3 en un partido que Flakus empataba de penalti en el 61. Y como no hay dos sin tres, este domingo, en la Nova Creu Alta, los murcianistas pasaron de ganar 0-2 a falta de diez minutos para el final a tener que conformarse con un empate cuando el colegiado señaló el inicio del partido. Esos cuatro puntos ‘regalados’ en el último mes hacen que, a falta de tres jornadas para el final, el Real Murcia siga sin tener cerrada la permanencia. Es verdad que el colchón de cuatro puntos respecto al Tarazona acerca prácticamente a la orilla a los de Nueva Condomina, sin embargo, queda el paso definitivo, y ese paso definitivo deberá llegar ante dos rivales directos en la lucha por salir de la zona roja.

Después de dos partidos a domicilio, en los que se han sumado 4 puntos de seis, este domingo el Real Murcia volverá a Nueva Condomina, y aunque eso debería dar tranquilidad, los malos números de los granas en su propio estadio hacen temblar hasta al más optimista. En esa antepenúltima jornada del Grupo II, los de Curro Torres reciben al Betis Deportivo, un Betis Deportivo en descenso -ocupa el puesto 17 con 38 puntos, 8 menos que los granas-, pero está intentando agarrarse con uñas y dientes a la categoría. Este fin de semana se imponía al Antequera y en las últimas diez jornadas ha logrado sumar 16 puntos, siendo el sexto mejor equipo del grupo en ese tramo. Además, hay que tener en cuenta que el domingo también hay un enfrentamiento directo entre el Tarazona, que cierra el descenso, y el Nástic, que está fuera pero con un solo punto de ventaja.

Tres victorias béticas

No se deberá confiar por tanto el Real Murcia y más teniendo en cuenta los mediocres números de los murcianistas en su estadio -solo ha logrado 23 puntos de 51-. Además, los antecedentes entre granas y béticos en la capital del Segura tampoco dan motivos para el optimismo.

Porque la pasada temporada, el Betis Deportivo se llevó el triunfo de Nueva Condomina. Cuando la competición acababa de empezar -jornada 6-, el equipo de Fran Fernández pinchaba ante el filial verdiblanco. Fue Souleymane el autor del único gol del encuentro (76’). Pero es que en el anterior cara a cara entre ambos equipos, que se produjo en la temporada 20-21 en Segunda B, el Real Murcia también hincó la rodilla como local ante el Betis Deportivo. José Calderón en el 16 adelantaba a los visitantes y en el 67, Raúl García confirmaba la derrota grana (0-2). Y lo mismo ocurrió en la 17-18, donde Pozo daba los tres puntos a los béticos.

Visita al Torremolinos en la penúltima jornada

No gana el Real Murcia al Betis Deportivo en casa desde septiembre de 2015, por lo que ya es hora de cambiar la tendencia negativa, además es que los de Curro Torres están obligados a ello para conseguir sellar definitivamente la permanencia. Y es que si no se gana, los murcianistas darían vida a un rival directo y quedarían pendientes del resto de resultados, ya que si estos son en contra, los granas se la jugarían a vida y muerte una semana después en el campo de un Juventud Torremolinos que también tiene el agua al cuello -con 43 puntos solo tiene uno de colchón respecto al Tarazona-.

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Porque los malagueños serán el penúltimo rival de los granas. El choque, fijado para el sábado 16 de mayo a las 21.00 horas -la Federación ha establecido jornada unificada y todos los partidos se disputan a la misma hora-. Ya en la última jornada será el Eldense el que visite Nueva Condomina.