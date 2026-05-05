Primera RFEF
El Real Murcia, cara a cara con el descenso
Los granas tendrán que cerrar la permanencia ante dos rivales también en apuros, el Betis Deportivo y el Torremolinos
Podría tener ya cerrada la permanencia el Real Murcia, pero, hasta cuando el equipo grana se ha puesto las pilas, las victorias no acaban de llegar de forma continuna. En el minuto 91 regalaron los de Curro Torres el punto que habían logrado rescatar frente al Nástic de Tarragona y en el 96 puso el Antequera el 2-3 en un partido que Flakus empataba de penalti en el 61. Y como no hay dos sin tres, este domingo, en la Nova Creu Alta, los murcianistas pasaron de ganar 0-2 a falta de diez minutos para el final a tener que conformarse con un empate cuando el colegiado señaló el inicio del partido. Esos cuatro puntos ‘regalados’ en el último mes hacen que, a falta de tres jornadas para el final, el Real Murcia siga sin tener cerrada la permanencia. Es verdad que el colchón de cuatro puntos respecto al Tarazona acerca prácticamente a la orilla a los de Nueva Condomina, sin embargo, queda el paso definitivo, y ese paso definitivo deberá llegar ante dos rivales directos en la lucha por salir de la zona roja.
Después de dos partidos a domicilio, en los que se han sumado 4 puntos de seis, este domingo el Real Murcia volverá a Nueva Condomina, y aunque eso debería dar tranquilidad, los malos números de los granas en su propio estadio hacen temblar hasta al más optimista. En esa antepenúltima jornada del Grupo II, los de Curro Torres reciben al Betis Deportivo, un Betis Deportivo en descenso -ocupa el puesto 17 con 38 puntos, 8 menos que los granas-, pero está intentando agarrarse con uñas y dientes a la categoría. Este fin de semana se imponía al Antequera y en las últimas diez jornadas ha logrado sumar 16 puntos, siendo el sexto mejor equipo del grupo en ese tramo. Además, hay que tener en cuenta que el domingo también hay un enfrentamiento directo entre el Tarazona, que cierra el descenso, y el Nástic, que está fuera pero con un solo punto de ventaja.
Tres victorias béticas
No se deberá confiar por tanto el Real Murcia y más teniendo en cuenta los mediocres números de los murcianistas en su estadio -solo ha logrado 23 puntos de 51-. Además, los antecedentes entre granas y béticos en la capital del Segura tampoco dan motivos para el optimismo.
Porque la pasada temporada, el Betis Deportivo se llevó el triunfo de Nueva Condomina. Cuando la competición acababa de empezar -jornada 6-, el equipo de Fran Fernández pinchaba ante el filial verdiblanco. Fue Souleymane el autor del único gol del encuentro (76’). Pero es que en el anterior cara a cara entre ambos equipos, que se produjo en la temporada 20-21 en Segunda B, el Real Murcia también hincó la rodilla como local ante el Betis Deportivo. José Calderón en el 16 adelantaba a los visitantes y en el 67, Raúl García confirmaba la derrota grana (0-2). Y lo mismo ocurrió en la 17-18, donde Pozo daba los tres puntos a los béticos.
Visita al Torremolinos en la penúltima jornada
No gana el Real Murcia al Betis Deportivo en casa desde septiembre de 2015, por lo que ya es hora de cambiar la tendencia negativa, además es que los de Curro Torres están obligados a ello para conseguir sellar definitivamente la permanencia. Y es que si no se gana, los murcianistas darían vida a un rival directo y quedarían pendientes del resto de resultados, ya que si estos son en contra, los granas se la jugarían a vida y muerte una semana después en el campo de un Juventud Torremolinos que también tiene el agua al cuello -con 43 puntos solo tiene uno de colchón respecto al Tarazona-.
Porque los malagueños serán el penúltimo rival de los granas. El choque, fijado para el sábado 16 de mayo a las 21.00 horas -la Federación ha establecido jornada unificada y todos los partidos se disputan a la misma hora-. Ya en la última jornada será el Eldense el que visite Nueva Condomina.
Un 96% de opciones de lograr la permanencia
Como el Real Murcia se empeña en complicarse la vida, como ocurrió al ceder un 0-2 que le hubiera permitido conseguir la victoria en la Nova Creu Alta ante el líder Sabadell, los granas siguen sin tener asegurada la permanencia cuando falta tres jornadas para la conclusión del campeonato liguero. Aunque solo una hecatombe en este tramo final condenaría a un equipo murcianista que tiene cuatro puntos de ventaja respecto al Tarazona, rival que ahora mismo marca el descenso.
Según los datos de la aplicación BeSoccer, el Real Murcia tiene un 96% de posibilidades de salvarse, por lo que el riesgo de descenso es de apenas un 4%. Ganar este domingo próximo al Betis Deportivo, que tiene un 93% de opciones de caer a Segunda RFEF, otorgaría ya la tranquilidad absoluta a los murcianistas, permitiéndoles echar el cierre clasificatorio a un curso que comenzó con toda la ilusión del mundo y que se ha acabado convirtiendo en una auténtica tortura para los aficionados murcianos.
Tres descendidos
El que esta última jornada confirmaba su descenso era el Marbella. La derrota ante el Eldense firmaba su sentencia. Los marbellí acompañarán al Sanluqueño y al Sevilla Atlético. Faltan dos equipos por descender. Ahora mismo el Betis Deportivo y el Tarazona tienen todas las papeletas para hacerlo. n
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