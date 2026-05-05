Baloncesto
La pólvora del UCAM Murcia marca el ritmo en la recta final
El conjunto universitario ha sido capaz de mantener una regularidad ofensiva en el último mes, incluso en la derrota ante el Real Madrid, que se ha convertido en su gran argumento competitivo en el tramo decisivo
Los de Sito Alonso promedian 100 puntos por partido en sus últimos cinco encuentros de la ACB
El UCAM Murcia CB ha encontrado en su juego ofensivo a su mejor aliado en el tramo final de la temporada. Con tan solo cinco jornadas por delante para cerrar el calendario regular de la ACB, y con su billete para el play off ya en su bolsillo, el equipo universitario ha convertido su ataque en uno de los argumentos más sólidos a las puertas de la fase decisiva del curso.
Si en años anteriores ha tenido que sobreponerse a varios momentos complicados en su producción ofensiva, que le acababa costando victorias, esta vez no está siendo el caso con la plantilla que dirige Sito Alonso. De hecho, la variedad y recursos con las que cuenta el técnico universitario, sumada a la capacidad para mantener esta eficiencia en ataque, está llevando al UCAM Murcia a batir su mejores registros históricos en todas las facetas.
De hecho, desde que arrancó la segunda vuelta de la ACB, el UCAM Murcia está destacando por su facilidad de cara al aro. Esto es debido a su imposición de un ritmo alto de juego, que se traduce a un mayor número de posesiones, tanto para el propio UCAM como para sus rivales. Su facilidad para rebasar los 80 puntos por encuentro, y también acercarse a los 100, le ha llevado a firmar un balance en este tramo de 10 victorias y solo dos derrotas, lo que le permiten estar luchando por finalizar la temporada entre los cuatro primeros a cinco fechas para el final, es decir, de poder contar con el factor cancha a su favor en las eliminatorias.
Una media de 100 puntos
En este último mes, en la recta final de la temporada, el UCAM Murcia ha sido capaz de mantener su regularidad ofensiva, demostrando por méritos propios que no está situado en los primeros puestos por casualidad. El equipo universitario ha anotado 500 puntos en cinco partidos, con una media cercana de 100 por encuentro, en un tramo que se ha saldado con cuatro victorias y una única derrota. De hecho, solo le supera el Real Madrid este mismo periodo de tiempo, con 101,6 por partido. Más allá del balance, lo que destaca es la regularidad, porque el UCAM Murcia ha alcanzado los 89, 107, 95, 86 y 123 puntos en este tramo, cayendo por debajo de los 89 únicamente en una ocasión, precisamente en un partido que también terminó ganando ante La Laguna Tenerife en el Palacio de los Deportes (86-80).
El UCAM ha demostrado que su ataque no depende exclusivamente del ritmo, sino también de la eficacia. Porque en su visita al Real Madrid fue capaz de anotar 123 puntos, en un partido que se decidió en la prórroga, pero que en cuarenta minutos el UCAM alcanzó los 114 puntos en el Movistar Arena. Se trata de su mejor registro del curso, en un encuentro de máxima exigencia. Por lo que esa actuación refuerza la idea de un equipo capaz de sostener su nivel anotador ante cualquier rival. El equipo no solo gana, sino que impone su estilo.
DeJulius, el motor
Una de las razones de que el UCAM Murcia sea actualmente el cuarto equipo con más puntos a favor de la competición tras 29 jornadas es el buen momento de David DeJulius. El base norteamericano ha explotado durante la primera, con varias actuaciones memorables que le han llevado ser el MVP de la jornada y a elevar las prestaciones de un UCAM que ha perdido por el camino a piezas importantes en su producción ofensiva, como la lesión del escolta Dylan Ennis.
El base no solo anota, sino que también produce para los demás. En los últimos cuatro partidos solo ante el Joventut bajó de los 22 puntos (11), siendo su media 22,8 puntos y 8,6 asistencias por partido en sus últimos cinco encuentros de la ACB.
El partido más anotador de la historia
El UCAM Murcia no solo está firmando un tramo final de temporada brillante en ataque, también ha sido protagonista directo de uno de los partidos más extraordinarios en la historia de la Liga Endesa. Su visita al Real Madrid el pasado domingo dejó un duelo memorable tras el 131-123 en el marcador, al término de la prórroga, y un total de 254 puntos. Es decir, la mayor anotación conjunta de la historia en la ACB.
El encuentro, que superó el anterior récord de 253 puntos alcanzado tanto en un Barcelona-Cajabilbao de 1987 como en el reciente Valencia-Baskonia de 2025, siendo el primero en 40 minutos y el segundo en 50 minutos, reflejó a la perfección el momento ofensivo que atraviesa el conjunto universitario. Lejos de verse superado por el contexto o el rival, el UCAM Murcia respondió con una actuación ofensiva de máximo nivel, alcanzando los 123 puntos, su mejor registro histórico.
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