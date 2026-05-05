Falsa alarma en el FC Cartagena: Dani Perejón, disponible

No está el Fútbol Club Cartagena para recibir malas noticias. Se mueve en el alambre el cuadro albinegro después de su empate en Algeciras que le acarreó dos nuevas bajas para la final frente al Alcorcón por expulsión. Ante la incertidumbre del estado físico de Jean Jules surge algo de positivismo: Dani Perejón, quien se marchó sustituido en el último partido por molestias, estará disponible para el partido del próximo viernes en el Cartagonova.

Se reanudó el partido en el Nuevo Mirador y desde la banda se produjo un movimiento extraño. Marc Jurado se preparaba para entrar en el campo cuando habían transcurrido apenas dos minutos de la segunda parte. Si hubiese sido un cambio táctico, Íñigo Vélez lo habría realizado en el descanso conservando una de las tres ventanas de sustituciones disponibles. No era así. El lateral derecho del FC Cartagena sintió algo que le obligó a retirarse del terreno de juego.

Se llevó la mano el defensor a la parte interna del muslo izquierdo. Tras una jugada de ataque rival en la que realizó varios cambios de ritmo intentando seguir su marca dentro el área, Perejón pensó que lo mejor era parar. No obstante, dos días después confirmó en el primer entrenamiento de la semana que sus molestias no habían ido a más. Este lunes, Perejón entrenó con el resto del grupo y fuentes del club confirman que el futbolista estará disponible para jugar el viernes (19.00 horas) contra el Alcorcón en el Cartagonova.

Titular indiscutible

La disponibilidad de Dani Perejón en el tramo final de competición es una gran noticia para el Fútbol Club Cartagena y, sobre todo, para un Íñigo Vélez que tiene toda su confianza depositada en el sevillano. Es uno de los jugadores que el técnico conoce de etapas anteriores y que se ha metido en ese grupo privilegiado de futbolistas fijos para el entrenador. Coincidieron en el Recreativo, donde Perejón fue siempre titular de la mano de Vélez, y han vuelto a coincidir en el FC Cartagena, donde el lateral ha sacado su mejor versión cuando se ha reunido con su exentrenador.

El lateral derecho es titular indiscutible para Íñigo Vélez. Sólo un contratiempo físico le ha sacado del once durante la segunda mitad de la temporada. En la primera vuelta, a las órdenes de Javi Rey, Perejón disputó menos de la mitad de los partidos por decisión técnica. Con Vélez, el defensa ha sido siempre titular excepto cuando ha estado fuera por lesión y en una ocasión, cuando volvió de su única lesión de la temporada. Tras comprobar frente al Antequera que todo estaba bien con quince minutos de readaptación, ha vuelto al once contra el Eldense, el Nàstic y el Algeciras de forma continuada.

Un contratiempo menos

Por suerte para el FC Cartagena, las molestias de Dani Perejón no se han traducido en una lesión muscular con la que habría dicho adiós a la temporada. Con sólo tres semanas hasta el final de la liga regular, una rotura muscular sería definitiva excluyendo un hipotético play off. El susto se quedó en una sobrecarga por la que el lateral prefirió parar antes de que fuera demasiado tarde.

La atención de los servicios médicos del FC Cartagena se centra ahora en recuperar a Jean Jules. El centrocampista entrenó este lunes por primera vez con el resto del grupo, tal y como estaba previsto en los planes del entrenador, cuando se cumplen cuatro semanas de su lesión en Torremolinos. No obstante, los cuatro entrenamientos que tiene por delante el equipo hasta el encuentro del viernes son poca preparación física para un jugador que acumula un mes fuera del césped. La titularidad del camerunés es muy improbable y aún no está confirmado su regreso a las convocatorias.

También volverá Chiki tras cumplir ciclo de sanción en lo que supone otro alivio para Vélez. El delantero es uno de sus jugadores más utilizados desde que llegó. Puesto que el ‘invento’ con Ander Martín en el once no salió nada bien, se espera que el punta madrileño regrese al once.

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Quienes no estarán serán Alejandro Fidalgo y el mencionado Ander Martín, expulsados en Algeciras. Las dudas recaen sobre Benito Ramírez, Eneko Ebro y el propio Jean Jules, quien puede generar un mayor impacto sobre el equipo en los últimos tres compromisos de la liga regular.