La reaparición de Jean Jules con el FC Cartagena, en el aire

Se le está atragantando el tramo final de temporada al Fútbol Club Cartagena. A tres jornadas para la conclusión de la liga regular en el grupo segundo de Primera RFEF, el cuadro albinegro está a tres puntos de su objetivo. Necesita ganarlo todo para alcanzar el play off y, por si esa empresa no fuera ya complicada por sí misma, tendrá que hacerlo con su equipo en cuadro después del duelo directo frente al Algeciras que no consiguió ganar. La plantilla está a la espera de buenas noticias con la recuperación de Jean Jules, pero no las tiene todas consigo el cuerpo médico del Cartagena.

Se lesionó el mediocentro camerunés hace ya casi un mes, pero eso no asegura que vaya a estar disponible para el próximo partido del equipo, frente al Alcorcón en el estadio Cartagonova. Mucho menos confirma su titularidad. Se cumplen este lunes las cuatro semanas que suele acarrear una rotura muscular como la que sufrió Jean Jules y, por tanto, tendrá toda la semana el de Yaoundé para probar en los entrenamientos su estado de forma. Por ahora, todos son cautos en el FC Cartagena con su recuperación y desde el club prefieren esperar antes de confirmar su alta médica.

Jean Jules / Prensa FC Cartagena

Jean Jules aún no ha completado ningún entrenamiento con el equipo en estas cuatro semanas que suma fuera de los terrenos de juego desde que cayó lesionado en Torremolinos. Mala señal. El técnico albinegro, Íñigo Vélez, espera que el camerunés pueda sumarse al grupo desde este mismo lunes para confirmar su recuperación de la rotura en el cuádriceps de su muslo izquierdo y para comenzar a ganar ritmo competitivo de nuevo.

En el actual escenario, Jean Jules ni siquiera podría vestirse de corto. Aunque ha trabajado en el césped de la Ciudad Deportiva José María Ferrer, no ha realizado el mismo trabajo que sus compañeros. Es por ello por lo que se prefiere optar por la cautela antes de afirmar un escenario demasiado positivista.

Factor condicionante

El centrocampista camerunés había sido una pieza fundamental del esquema de Íñigo Vélez. Tanto es así que, desde la llegada del técnico, Jules había disputado todos los minutos sin excepción hasta que sintió el pinchazo, sobre la hora de partido en El Pozuelo. Junto a Pablo de Blasis habían conformado el doble pivote perfecto que sumó cinco victorias, tres empates y una única derrota en nueve encuentros. Sin el mediocentro africano, el Cartagena también ha sabido ganar al Antequera y al Nàstic, pero ha acusado la falta de equilibrio en Elda y Algeciras.

Sin Jean Jules, Íñigo Vélez ve sus posibilidades muy reducidas en la medular, porque no es la única baja. Alejandro Fidalgo, quien venía sustituyendo al camerunés, también será baja frente al Alcorcón por la tarjeta roja que vio contra el Algeciras en el tramo final del encuentro. Pablo Larrea se proyecta como la opción principal al lado de De Blasis, ya que Edgar Alcañiz se ha diluido con el técnico vitoriano.No está teniendo minutos.

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Restan tres encuentros para el final del curso y el Cartagena se las toma como tres finales a todo o nada. Sólo con nueve puntos más puede optar el cuadro cartagenerista a la quinta plaza, dependiendo también de los resultados del Europa y el Villarreal B a tres y cinco puntos de distancia respectivamente. La sensación es que si no hace pleno, no habrá opción de jugar la fase de ascenso. Es el tramo de competición para el que se esperaba que Jules estuviera recuperado, pero sin garantías médicas de que sea así, habrá que esperar toda la semana.