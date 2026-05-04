El primer escalón hacia la Primera RFEF del Águilas FC es el Utebo FC de Zaragoza

El Utebo FC de Zaragoza ha sido el equipo que le ha tocado en suerte al Águilas FC en la primera eliminatoria del play off de ascenso a Primera Federación. El partido de ida se disputará en el Municipal de Santa Ana del municipio aragonés y todo apunta a que será el próximo domingo 10 de mayo a las cinco de la tarde. Un partido que también podría ser televisado por el canal autonómico de la televisión aragonesa.

El rival de los blanquiazules ha finalizado la campaña regular en la 4ª posición del Grupo II, sumando 58 puntos, con 56 goles a favor y 42 en contra. Un equipo muy regular tanto como local, ha sumado 33 puntos, mientras que como visitante ha sumado 25. En sus filas destacan jugadores como el ariete Juan Delgado, quien comenzó la pasada temporada en el Águilas FC y que suma 7 goles esta temporada; además de otros como Guti, Pedrosa o Diego Suarez. El entrenador del Utebo es Juan Carlos Beltrán, un técnico aragonés que llegó al Utebo en el 2021.

Según ha apuntado el entrenador costero Adrián Hernández, el Utebo es “un equipo que ha acabado la Liga muy bien” y que presenta dificultades sobre todo con su terreno de juego: “Es un campo de césped artificial donde aprietan mucho”, explicaba el técnico costero, que será la primera vez que visite Zaragoza. Está seguro que le espera un ambiente “bastante hostil, pero seguro que deportivo, lo que obligará al equipo a mantener un alto nivel competitivo”. "Tenemos que estar concentrados para competir en todos los aspectos”, dijo, añadiendo que “el Águilas deberá mostrar su mejor versión para superar la primera ronda”.

Mientras que el director deportivo, Pedro Reverte, destaca en declaraciones a La Opinión que “hay que tener en cuenta que ha hecho una grandísima temporada en un grupo donde siempre es complicado, donde el Real Unión ha sido campeón, el Alavés de Molo ha realizado una buena temporada, ha quedado segundo, el Logroñés... Que el Utebo esté en el play off tiene muchísimo mérito". “Han tenido que hacer las cosas muy bien para poder jugar ese play off de ascenso”, añadía, subrayando que es un equipo "que hace muchos goles con facilidad”.

Como a tener en cuenta de la eliminatoria destaca Reverte que “en su campo ellos se sienten cómodos, son muy fuertes y nosotros ahí tenemos que intentar sacar un buen resultado para el partido de vuelta aquí en El Rubial”. Un equipo con “un once consolidado, le ha dado mucha continuidad a ese once y sobre todo, en su campo se siente fuerte, pero ha sido un equipo regular”. “Va a ser un rival duro y sabemos que ese grupo, son rivales que compiten bien y son muy difíciles de batir", decía Reverte, quien espera que “podamos sacar un buen resultado allí y tener muchas posibilidades en la vuelta aquí en El Rubial”.

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