Fútbol
Una plaza de play off y una descenso en juego en Tercera
Real Murcia Imperial, Unión Molinense, Olímpico se clasifican para pelear el ascenso, mientras que el Yeclano B y Caravaca descienden a Preferente
A falta de una sola jornada para cerrar el GrupoXIII de la Tercera Federación, el campeonato ya tiene campeón pero aún guarda varios capítulos por escribir. Queda una plaza de play off y otra de descenso sin resolver, lo que convierte la última jornada en una cita ineludible para varios equipos.
El CD Cieza lleva semanas con el título y el ascenso directo en el bolsillo, y llegará a su último partido sin ninguna presión. Tres de los cuatro equipos del play off también están confirmados: Real Murcia Imperial, Unión Molinense CF y Olímpico de Totana. El cuarto billete, en cambio, sigue en el aire y se decidirá entre Mazarrón, Águilas B y Atlético Pulpileño.
El duelo más atractivo de la jornada enfrentará al Imperial con el Molinense, con el subcampeonato como premio. Los molinenses necesitan golear —con una diferencia de hasta cuatro tantos— para arrebatarle la segunda plaza a los murcianos. Un partido que ya sería importante y que la clasificación convierte en explosivo. Mientras tanto, el Mazarrón viaja a Pulpí para medirse directamente al Atlético Pulpileño, un rival que llega tocado tras el tropiezo del fin de semana pero que aún tiene opciones. Los mazarroneros dependen de sí mismos. El Águilas B, por su parte, necesita ganar al UCAM B y esperar que Mazarrón no sume. El Pulpileño, en cambio, confía en vencer y en que el Águilas B pinche: tres equipos, intereses cruzados y un único puesto en juego. El Olímpico de Totana cierra el cuadro de honor recibiendo a un Santomera que llega con la necesidad como aliada.
Abajo, el panorama es igual de tenso. El descenso del Yeclano Deportivo B y del Caravaca CF ya es oficial, pero todavía hay un tercer equipo que bajará a Preferente. Cuatro candidatos pugnan por salvarse: Muleño CF (31 puntos), El Palmar CF (32), Santomera CF (32) y Deportivo Marítimo (33). El Muleño, que es quien ocupa la zona de peligro, tiene la ventaja de jugar en casa ante el Cieza, que ya no se juega nada. Sus rivales directos, en cambio, tendrán que salvarse lejos de su feudo. El cuadro palmareño en Alumbres y el Marítimo en Yecla.
Un gol puede cambiar el destino de un club. Con el play off de ascenso y el descenso pendientes de resolución, la última jornada, que será unificada, promete.
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