Minera y Águilas ya conocen sus rivales en el play off de ascenso a la Primera RFEF

En la sede de la RFEF en Las Rozas se celebró el sorteo de la fase de ascenso a Primera y a Segunda Federación, en el que quedaron enmarcados la Deportiva Minera, el Águilas FC y los equipos de Tercera Federación que disputarán el play off. De momento están clasificados Real Murcia Imperial, Unión Molinense y Olímpico de Totana, mientras que el cuarto billete aún está en juego: Mazarrón, Atlético Pulpileño y Águilas B se lo disputarán.

La Deportiva Minera entró al bombo como segundo clasificado. Por apenas tres minutos se quedó sin el ascenso directo a Primera Federación, por lo que su objetivo ahora pasa por superar dos eliminatorias. No obstante, el rendimiento mostrado a lo largo de la temporada, que le valió el subcampeonato, tiene su recompensa: en caso de empate al término de la prórroga en el partido de vuelta, el criterio de clasificación le favorecerá. Dicho de otro modo, podría igualar los cuatro encuentros y seguiría ascendiendo.

En el sorteo, al conjunto minero le correspondía medirse a uno de los quintos clasificados, y la bola deparó al CD Coria, club extremeño del Grupo V que finalizó la liga con 57 puntos. Los cacereños llegan en un buen momento de forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, lo que les permitió sellar la clasificación en el tramo final.

Por su parte, el Águilas FC ya afrontaba la penúltima jornada con la práctica certeza de que tendría que disputar el play off. Las escasas opciones de ascenso directo se disiparon definitivamente ayer, y para dar el salto a la tercera categoría del fútbol español deberá, al igual que la Minera, eliminar a dos rivales. Al haber terminado tercero, le correspondía un cuarto clasificado, y el sorteo le emparejó con el Utebo FC, procedente del Grupo II. El partido de ida se disputará en tierras aragonesas y la vuelta, en el Estadio Centenario El Rubial.

En cuanto al calendario, la ida de las semifinales se jugarán entre el 9 y el 10 de mayo, y las vueltas entre el 16 y el 17. La final tendrá sus partidos de ida el 23 y 24 de mayo, y los definitivos de vuelta el 30 y 31, jornada en la que se conocerá si la Región de Murcia suma uno o dos equipos más en Primera Federación.

Navarra, destino de los equipos de Tercera RFEF

También se sortearon esta mañana los grupos de la fase de ascenso a Segunda Federación. En Tercera RFEF, el campeón de cada grupo asciende directamente: en el Grupo XIII, ese privilegio ha correspondido al FC Cieza. El resto de aspirantes, del segundo al quinto clasificado, deberán superar tres eliminatorias. Las dos primeras se disputan entre equipos del mismo grupo —segundo contra quinto y tercero contra cuarto—, y los vencedores se cruzan después en una nueva ronda, también a ida y vuelta. Tras esos cuatro partidos, solo un equipo continuará con vida y, entre el 14 y el 21 de junio, se medirá en la eliminatoria definitiva a nivel nacional.

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Precisamente ese último cruce es el que se conoció hoy con el sorteo: al Grupo XIII, el de la Región de Murcia, le ha correspondido el Grupo XV, perteneciente a Navarra. El partido de ida se jugará en suelo murciano —o almeriense, en caso de que sea el Atlético Pulpileño quien logre el pase—, mientras que el encuentro decisivo, aquel que determinará si hay un segundo ascenso desde el grupo XIII, se disputará en tierras navarras.