Balonmano
El Club Balonmano Jumilla revalida el título de campeón regional senior masculino
Se impone en la final del play off al Ademur Murcia por 32-29
José García
El Club Balonmano Jumilla ha logrado el título de campeón regional de balonmano senior masculino tras vencer en la final (play off por el título) a Ademur Murcia por 32-29. Los de Edouard Koulechov derrotaron en semifinales a San Lorenzo Murcia (31-27), equipo murciano tercer clasificado al imponerse a Puerto Lumbreras.
El conjunto vinícola fue siempre por delante el marcador arropado por un centenar de aficionados que se hicieron notar en el pabellón Maristas la Fuensanta de Murcia. Al final júbilo por todo lo alto para revalidar el título de campeón regional y la clasificación para el sector nacional para lograr el ascenso a la Primera División del Balonmano Nacional.
El sector nacional está todavía por decidir y no se descarta que la localidad de Jumilla sea candidata a albergar este evento deportivo.
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