Análsis del Real Madrid - UCAM Murcia: una exhibición que acaba en condena

El UCAM Murcia CB de los récords rozó con la punta de los dedos uno de los registros que se le continuará resistiendo en la Liga Endesa, al menos de momento. Porque si nunca había ganado al Real Madrid en su casa, ayer parecía que todos los astros estaban de su lado para intentar estar más cerca de conseguirlo que nunca. Y así fue. El conjunto universitario tuvo en su mano la victoria en el Movistar Arena durante muchos minutos, y además por méritos propios. Desplegó un juego ofensivo de altísimo nivel, un recital de acierto y toma de decisiones que cortocircuitaron por momentos a un Real Madrid que llegó a ir perdiendo por 15 puntos de diferencia en la primera mitad.

De hecho, la plantilla de Sito Alonso añadió dos récords más a su ya extenso currículum de cifras alcanzadas esta misma temporada al convertirse en el equipo que más puntos le ha anotado al Real Madrid en una primera mitad, y quedándose a tan solo uno de igualar su mejor marca en este periodo de tiempo (63). Un registro que sí batió al término del encuentro tras la prórroga (123), siendo la máxima anotación del club en un partido de la ACB en sus cuarenta años de vida.

Ninguna de esas dos cosas sirvieron para batir al Real Madrid en su casa. Una pesadilla, casi una maldición, la que tiene el conjunto universitario en esa pista y de la que ahora deberá recuperarse del golpe anímico recibido debido, en parte, por la actuación de Mario Hezonja. Porque sin el base Facundo Campazzo y el alero Gabriel Deck en la convocatoria, además del lesionado Walter Tavares, fue el jugador croata el que intentó asumir los galones desde el inicio en un Real Madrid centrado en amarrar el primer puesto de la liga regular en la Liga Endesa, algo que ayer hizo con el triunfo, pero con un ojo también puesto en la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv.

No solo asumió el liderazgo, sino que Mario Hezonja irrumpió en el primer cuarto para cambiar por completo el guion. Sus 40 puntos y 11 rebotes al término del encuentro mermaron a un UCAM Murcia que hasta entonces había desplegado una auténtica exhibición ofensiva y había aguantado en defensa a uno de los equipos más poderosos de Europa. Solo el 63% en tiros libres (19/30) acabó lastrando a los universitarios. Haciéndolo todo bien, como el 46% en triples, que durante muchos minutos alcanzó el cincuenta, fueron detalles como estos los que acabaron decidiendo que el club murciano se quedase sin uno de los registros que lleva persiguiendo en los últimos años.

David DeJulius, del UCAM Murcia, ante el madridista Sergio Llull durante el partido en el Movistar Arena. / ACB Photo/Sara Gordon

Otra gran actuación de DeJulius

Ni siquiera otra exhibición de David DeJulius, con 27 puntos y 11 asistencias, sirvió para cambiar la historia. Se enfrentaron los dos equipos más en forma del campeonato, y así lo demostraron, aunque salió más dolido moralmente el UCAM por la forma en la que se fue de vacío y por no poder sumar una victoria que le hubiera aupado al segundo puesto de la clasificación.

El UCAM Murcia marcó territorio desde el inicio en el Movistar Arena, sabiendo aguantar un comienzo en el que el Real Madrid respondía a sus primeros ataques y trataba de imponer un ritmo más lento. El primer triple de Kelan Martin y una canasta de DeJulius dieron el primer aviso, aunque el conjunto blanco volteó el marcador y consiguió cargar pronto de faltas a Jonah Radebaugh. No se descompuso el equipo de Sito Alonso, que igualó desde el tiro libre tras las primeras rotaciones y encontró entonces el momento de DeJulius, que comenzó a coger temperatura con un triple y una acción en la pintura con adicional. Con Kelan Martin y Hands castigando cuando tuvieron oportunidad, el UCAM fue ganando velocidad, se mostró cada vez más cómodo y cerró el primer cuarto rozando la treintena de puntos (25-29).

Más récords históricos

El segundo cuarto fue un auténtico recital ofensivo de los universitarios. Todo nació desde la defensa en zona, con la que el UCAM cortocircuitó el juego del Real Madrid y abrió una renta importante gracias a Cacok, que dinamitó la pintura hasta obligar a Scariolo a pedir tiempo muerto. El conjunto blanco intentó responder con sus retoques y con otra defensa en zona, mientras Lyles irrumpía con puntos casi consecutivos, pero el equipo murciano no perdió el pulso. Sant-Roos y Kelan Martin mantuvieron el acierto exterior, Forrest se unió a la fiesta y el UCAM alcanzó el descanso con 63 puntos, convirtiéndose en el equipo que más puntos le ha anotado al Real Madrid en la primera mitad y con una ventaja de 13 puntos (50-63).

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Real Madrid en el Movistar Arena. / ACB Photo/Sara Gordon

Tras el paso por vestuarios, la estrategia y la táctica tomaron protagonismo. El Real Madrid alternó defensas para tratar de descolocar a los de Sito Alonso y Hezonja apareció con dos triples consecutivos para firmar un parcial que redujo buena parte del colchón universitario. El UCAM necesitaba recuperar el control y volvió a encontrar a DeJulius como desatascador, aunque el partido se complicó con la caída de Cacok, que tuvo que retirarse dolorido del hombro derecho. Entró Diagne en su lugar y el Madrid se acercó peligrosamente, pero Hands apagó el primer fuego desde el triple, Forrest sumó en silencio y Nakic cerró un tercer cuarto de enorme valor para que el UCAM llegara al último periodo con una ventaja todavía firme (81-92).

No aflojó el ritmo el UCAM Murcia en el arranque del último cuarto, que abrió con un triple de Nakic y obligó de nuevo a Scariolo a parar el encuentro. El conjunto universitario alcanzó los 100 puntos cuando todavía restaban seis minutos, y a los de Sito Alonso les tocaba jugar contra el reloj y contra un Real Madrid que apuraba sus opciones. Un mate de Sant-Roos colocó el 88-102 y pareció dejar al conjunto blanco casi sin balas, pero la reacción llegó con un pequeño parcial y con Hezonja como principal amenaza. El croata repitió la fórmula desde el triple, Abalde se sumó al vendaval y el partido, que parecía controlado, entró en unos minutos finales de auténtica locura.

Mario Hezonja, protagonista del partido entre el Real Madrid y el UCAM Murcia. / ACB Photo/Sara Gordon

Hezonja lo cambia todo

DeJulius y Cacok volvieron a darle aire al UCAM, pero Hezonja se empeñó en cambiarlo todo. Con un triple lejanísimo, su séptimo en el encuentro, y una acción posterior frente a Cacok con adicional, el croata llevó el partido al límite. Kelan Martin respondió desde el perímetro y Garuba también irrumpió en ese tramo decisivo, mientras el UCAM tuvo la opción de sentenciar desde el tiro libre. No lo hizo. DeJulius solo pudo convertir uno y Hezonja, aunque falló el adicional que pudo culminar la remontada en el tiempo reglamentario, terminó enviando el partido a la prórroga (114-114).

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En el tiempo extra, el UCAM intentó aguantar el tipo y tuvo una nueva oportunidad de cambiar el desenlace del último cuarto. Kelan Martin sostuvo la igualdad en los primeros minutos, pero a partir de ahí todo cambió. Decidieron las visitas al tiro libre, donde el Real Madrid logró su primera ventaja en todo el partido con el 124-120, y el desgaste acabó pesando demasiado en el conjunto murciano. La defensa de Lyles y un mate de Okeke firmaron el desenlace definitivo y triste para un UCAM que se marchó sin premio después de una exhibición ofensiva, dejando escapar una oportunidad histórica y viendo cómo la victoria en Madrid se le sigue resistiendo (131-123).