El Alcantarilla recupera el liderato en Preferente Autonómica

Sigue el baile de posiciones en el grupo único de la Preferente Autonómica cuando solo restan dos jornadas para que finalice la fase regular.

Un solitario tanto, y de penalti, de Mario a los ochenta y dos minutos, ha dado tres puntos de oro al Alcantarilla ante el Archena, que le permite recuperar el primer puesto.

Uno de los partidos de la jornada se disputó en el campo Sánchez Luengo entre el Algar y el Bullas. Tras un reñido choque, las tablas fueron lo más justo. Se adelantó Pablo de penalti para los visitantes. Empató el de casi siempre, Hicham. Su compañero Fernández dio la vuelta al marcador, pero Diego puso la igualada casi al final.

El Lumbreras goleó al Raal. El gran protagonista fue Ferrer, quien hizo tres goles. Un cuarto lo marcó Dani. El del honor también lo marcó el equipo lumbrerense, David en propia meta.

El Calasparra ganó en Beniel. Ballesta de penalti adelantó a los locales, pero después Falcón puso las cosas en su sitio con dos tantos, uno de penalti.

Otro punto caliente estuvo en el Pitín, donde San Javier y Los Garres hicieron tablas. Se adelantó Vázquez a los cincuenta y cuatro minutos, pero el equipo de Las Tejeras empató casi al final. Empate que sabe a poco a los dos.

El Alhama ganó con rotundidad en Lorquí. Iván, Lora y Matías fueron los goleadores.

Un gol de Isaac a los dos minutos de juego dio el triunfo al Lorca Deportiva B ante el Deportivo Murcia de Quique Mateo.

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Diez goles se marcaron entre el Algezares y el Ciudad de Murcia. Jorge, Juan, Amine, Tomás y dos de Franco anotaron para los de casa. Sánchez, Espín, Juanma y Jose Luis marcaron para los visitantes.