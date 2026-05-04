Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Semana importante para el deporte regional. El Jimbee Cartagena se juega ser campeón de Europa en su segunda presencia consecutiva en la Final Four de la Futsal Champions League. También dentro del fútbol sala, ElPozo se jugará el viernes el liderato en la pista del Barça, y el sábado habrá un derbi LBTL Alcantarilla-STV ROldán en la Primera División femenina. En fútbol, este lunes tenemos el sorteo del play off de ascenso con la Deportiva Minera y el Águilas implicados, el partido del viernes del FC Cartagena ante el Alcorcón, y el domingo del Real Murcia en casa. También dentro del balompié, el Atlético de Madrid se juega este martes el pase a la final de la Champions. En baloncesto, el UCAM Murcia, tras su heroico partido ante el Real Madrid, recibe el sábado al Básquet Girona en el Palacio de los Deportes, y el viernes, el Caesa Cartagena se juega la permanencia en Primera FEB.
Lunes, 4 de mayo
FÚTBOL: Primera División
Sevilla-Real Sociedad (Teledeporte) 21:00
Segunda RFEF
Sorteo ascenso a 1ª RFEF (RFEF.es) 13:00
Martes, 5 de mayo
FÚTBOL: Champions, vuelta semifinales
Arsenal-Atlético (Movistar) 21:00
BALONCESTO: Euroliga
Hapoel-Real Madrid (Movistar) 18:00
Miércoles, 6 de mayo
FÚTBOL: Champions, vuelta semifinales
Bayern-PSG (Movistar) 21:00
TENIS: Masters de Roma
Primera ronda (Movistar) 11:00
BALONCESTO: Euroliga
Panathinakos-Valencia (Movistar) 20:15
Jueves, 7 de mayo
TENIS: Masters de Roma
Primera ronda (Movistar) 11:00
BALONCESTO: Semifinales Champions
Rytas-Tenerife (Teledeporte) 18:00
Unicaja-AEK (Teledeporte) 21:00
Viernes, 8 de mayo
FÚTBOL: Primera RFEF
FC Cartagena-Alcorcón (LaLiga+/M+) 19:00
Primera División
Levante-Osasuna (DAZN) 21:00
FÚTBOL SALA: Champions, semifinales
Jimbee Cartagena-Sporting (UEFA TV) 17:30
Palma-Etoile (UEFA TV) 20:30
Primera División
Barça-ElPozo Murcia (LaLiga+) 20:30
BALONCESTO: Primera FEB
Tizona-Caesa Cartagena (LaLiga+) 21:00
TENIS: Masters de Roma
Segunda ronda (Movistar) 11:00
Sábado, 9 de mayo
BALONCESTO: Liga Endesa
UCAM Murcia-Girona (DAZN/M+) 18:00
Basketball Champions League
Final (Teledeporte) 20:00
FÚTBOL: Primera División
Elche-Alavés (DAZN) 14:00
Sevilla-Espanyol (Movistar) 16:15
Atlético-Celta (DAZN) 18:30
Real Sociedad-Betis (Teledeporte) 21:00
Liga F
Eibar-Alhama ElPozo (DAZN/RTVE Play) 16:00
FÚTBOL SALA: Primera División femenina
Alcantarilla-STV Roldán (Teledeporte) 11:00
Segunda División masculina
Málaga-Zambú Pinatar 18:00
MOTOCICLISMO: Gran Premio de Francia
Carrera Sprint de MotoGP (DAZN) 15:00
TENIS: Masters de Roma
Segunda ronda (Movistar) 11:00
Domingo, 10 de mayo
FÚTBOL: Primera RFEF
Real Murcia-Betis Dep. (LaLiga+/M+) 18:45
Primera División
Mallorca-Villarreal (Movistar) 14:00
Athlétic-Valencia (DAZN) 15:15
Real Oviedo-Getafe (DAZN) 18:30
Barcelona-Real Madrid (Movistar) 21:00
FÚTBOL SALA: Champions
Tercer puesto (UEFA TV) 15:00
Final (UEFA TV) 18:00
TENIS: Masters de Roma
Tercera ronda (Movistar) 11:00
MOTOCICLISMO: Gran Premio de Francia
Carrera Moto2 (DAZN) 12:15
Carrera MotoGP (DAZN) 14:00
