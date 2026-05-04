Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Los jugadores del Jimbee Cartagena, celebrando un gol

Los jugadores del Jimbee Cartagena, celebrando un gol / Iván Urquízar

Dioni García

Semana importante para el deporte regional. El Jimbee Cartagena se juega ser campeón de Europa en su segunda presencia consecutiva en la Final Four de la Futsal Champions League. También dentro del fútbol sala, ElPozo se jugará el viernes el liderato en la pista del Barça, y el sábado habrá un derbi LBTL Alcantarilla-STV ROldán en la Primera División femenina. En fútbol, este lunes tenemos el sorteo del play off de ascenso con la Deportiva Minera y el Águilas implicados, el partido del viernes del FC Cartagena ante el Alcorcón, y el domingo del Real Murcia en casa. También dentro del balompié, el Atlético de Madrid se juega este martes el pase a la final de la Champions. En baloncesto, el UCAM Murcia, tras su heroico partido ante el Real Madrid, recibe el sábado al Básquet Girona en el Palacio de los Deportes, y el viernes, el Caesa Cartagena se juega la permanencia en Primera FEB.

Lunes, 4 de mayo

FÚTBOL: Primera División

Sevilla-Real Sociedad (Teledeporte) 21:00

Segunda RFEF

Sorteo ascenso a 1ª RFEF (RFEF.es) 13:00

Los jugadores de la Minera, esperando el resultado del Extremadura. | IVÁN URQUÍZAR / Iván Urquízar

Martes, 5 de mayo

FÚTBOL: Champions, vuelta semifinales

Arsenal-Atlético (Movistar) 21:00

BALONCESTO: Euroliga

Hapoel-Real Madrid (Movistar) 18:00

Miércoles, 6 de mayo

FÚTBOL: Champions, vuelta semifinales

Bayern-PSG (Movistar) 21:00

TENIS: Masters de Roma

Primera ronda (Movistar) 11:00

BALONCESTO: Euroliga

Panathinakos-Valencia (Movistar) 20:15

Jueves, 7 de mayo

TENIS: Masters de Roma

Primera ronda (Movistar) 11:00

BALONCESTO: Semifinales Champions

Rytas-Tenerife (Teledeporte) 18:00

Unicaja-AEK (Teledeporte) 21:00

Viernes, 8 de mayo

FÚTBOL: Primera RFEF

FC Cartagena-Alcorcón (LaLiga+/M+) 19:00

Primera División

Levante-Osasuna (DAZN) 21:00

Las imágenes del Jimbee Cartagena-Industrias Santa Coloma / Iván Urquízar

FÚTBOL SALA: Champions, semifinales

Jimbee Cartagena-Sporting (UEFA TV) 17:30

Palma-Etoile (UEFA TV) 20:30

Primera División

Barça-ElPozo Murcia (LaLiga+) 20:30

BALONCESTO: Primera FEB

Tizona-Caesa Cartagena (LaLiga+) 21:00

TENIS: Masters de Roma

Segunda ronda (Movistar) 11:00

Sábado, 9 de mayo

BALONCESTO: Liga Endesa

UCAM Murcia-Girona (DAZN/M+) 18:00

Basketball Champions League

Final (Teledeporte) 20:00

Mario Hezonja, protagonista del partido entre el Real Madrid y el UCAM Murcia. / ACB Photo/Sara Gordon

FÚTBOL: Primera División

Elche-Alavés (DAZN) 14:00

Sevilla-Espanyol (Movistar) 16:15

Atlético-Celta (DAZN) 18:30

Real Sociedad-Betis (Teledeporte) 21:00

Liga F

Eibar-Alhama ElPozo (DAZN/RTVE Play) 16:00

FÚTBOL SALA: Primera División femenina

Alcantarilla-STV Roldán (Teledeporte) 11:00

Segunda División masculina

Málaga-Zambú Pinatar 18:00

MOTOCICLISMO: Gran Premio de Francia

Carrera Sprint de MotoGP (DAZN) 15:00

TENIS: Masters de Roma

Segunda ronda (Movistar) 11:00

Domingo, 10 de mayo

FÚTBOL: Primera RFEF

Real Murcia-Betis Dep. (LaLiga+/M+) 18:45

Primera División

Mallorca-Villarreal (Movistar) 14:00

Athlétic-Valencia (DAZN) 15:15

Real Oviedo-Getafe (DAZN) 18:30

Barcelona-Real Madrid (Movistar) 21:00

FÚTBOL SALA: Champions

Tercer puesto (UEFA TV) 15:00

Final (UEFA TV) 18:00

TENIS: Masters de Roma

Tercera ronda (Movistar) 11:00

Máximo Quiles, celebrando su victoria en el Gran Premio de España de Moto3 en Jerez / Jose Manuel Vidal/Efe

MOTOCICLISMO: Gran Premio de Francia

Carrera Moto3 (DAZN) 11:00

Carrera Moto2 (DAZN) 12:15

Carrera MotoGP (DAZN) 14:00

