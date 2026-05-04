Acaba una temporada para enmarcar de UCAM y Murcia Promises

Con la jornada treinta se pone el punto y final a la temporada 25/26 en el grupo VII de la División de Honor de Juveniles.

Una campaña para enmarcar sobre todo para los equipos, Ucam y Murcia Promises los cuales han acabado con los mejores.

El equipo universitario ha terminado siendo el mejor de los murcianos. Lo ha hecho a lo grande, derrotando al Albacete en el campo San Lorenzo de Alguazas. Ha jugado la Copa del Rey siendo derrotado por el Athletic. Grandísimo ejercicio el realizado por el Ucam solo superado por grandes canteras como el Valencia, Levante y Villarreal.

Uno poco mas atrás se ha clasificado el Murcia Promises, teóricamente, el segundo equipo juvenil pimentonero. Los de Mateo Villar ganaron al Castellón. Empezó adelantándose el equipo de la Plana a los veintitrés minutos. Empató Valverde y, posteriormente, Haitam volteó el marcador. Los Promises también han hecho historia jugando la Copa del Rey siendo eliminados por el Granada.

El Real Murcia ha maquillado la temporada con un buen final. Esta vez ganó en el campo del Alboraya con un gol de Pablo en el tramo final. Aun asi, ha sido una campaña decepcionante para el teóricamente primer equipo juvenil.

El Pinatar, descendido desde hace varias jornadas terminó perdiendo con el Roda de Castellón.

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La plaza del equipo pinatarense se la siguen disputando el Cartagena y el Atlético Torreño. El primero con mas opciones que el segundo.