El Yeclano Deportivo salva la categoría

El Yeclano Deportivo salvó la categoría tras empatar al Estepona en un nuevo final de temporada de foto finish. El gol en el descuento del Antoniano en Jaén ha hecho que los de la Costa del Sol tengan que jugar play out pese a sumar 37 puntos en la segunda vuelta, y ha removido el vértigo azulgrana, que se ha quedado a un solo gol de una eliminatoria agónica por la salvación.

El choque comenzó con gran ritmo, con un Estepona que salió a comerse el campo tras salir del descenso la semana anterior con una victoria heróica ante el Águilas. Sobre los azulgranas pesaban las dudas de los dos últimos partidos en La Constitución, donde el equipo rindió por debajo de las expectativas.

Al minuto, Ramón disparó fuera una segunda jugada con peligro. Asier Seijo respondió poco después con una entrega atrás que no tuvo rematador. Y el Estepona volvió a buscar la puerta de Borja con ahínco en un arreón con dos córners y varias jugadas serias.

El Yeclano respiró un poco en una salida a la contra de Jorge Domínguez, que tampoco acertó a encontrar a Borona o a Nani en la entrega al área. Instantes después, Seijo pidió penalti en un derribo poco protestado.

Pasado el cuarto de hora, el Estepona seguía teniendo la iniciativa y Candela tuvo una finalización a la contra que acabó en córner rozando el gol. Los malagueños se mostraban más cómodos y con más dominio; sin embargo, iba a ser el Yeclano el que se adelantara en el marcador en la primera acción a balón parado para los de Iván Ruiz. Falta lateral al segundo palo que Jordan, con demasiadas facilidades, remataba a portería y el guardameta Alfonso no conseguía, incomprensiblemente, atajar el balón.

El fútbol es tan apasionante por cambios de guion como este, porque entre que la bola entró llorando y que parecía el Estepona más dominador, el tanto se celebró con mucha alegría, pero con un toque de incredulidad. El Estepona volvió a la carga, y durante unos minutos caía al puesto de playout momentáneamente, hasta que Candelas cruzó la bola al palo largo en una segunda jugada para empatar el choque.

El gol colocó a los dos equipos en una posición más conservadora que en el arranque del choque. El equipo local, para tratar de digerir el empate sin sobresaltos, y el visitante, tras haber sentido en el estómago el runrún del vértigo de caer.

Los jugadores del Yeclano celebran el gol / L.O.

Esa sensación hizo que el partido ya nunca fuera igual que en la primera media hora. Las ansias de ganar se convirtieron en preferencia de no perder. A los diez minutos de la reanudación, Borona fue objeto de penalti, pero el colegiado catalán Marc Oltra no lo señaló con el pertinente enfado de la grada. Iván Ruiz introdujo a Emaná para que peleara más fútbol directo conforme se ponía más rudo el choque, y poco después metía a Unai Rementería para fortalecer la franja central.

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Por su parte, el técnico visitante hizo las tres ventanas a la media hora de juego, y un minuto después llegó la lesión de Titi, que no abandonó el terreno de juego, pero que no podía continuar como le hubiera gustado, y llegó un pacto de no agresión que la grada rechazó en un primer momento y del que coreó con olés poco después, hasta que un gol en el descuento del Antoniano metió un escalofrío en los locales y un desconcierto en los visitantes, que solo pudieron colgar un balón en la prolongación para intentar buscar un segundo tanto que no llegó, tremenda bala de plata que esquivó un Yeclano que ya quiere irse de vacaciones y analizar con sosiego qué hacer el próximo curso.