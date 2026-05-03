Hezonja frena a un UCAM Murcia que continúa sin ganar en Madrid

El mejor UCAM Murcia CB de todos los tiempos tenía la oportunidad de cambiar un pedazo de su propia historia. Parecía que todos los ingredientes podían darse para romper el maleficio ante el Real Madrid en su casa, donde nunca el club murciano había logrado una victoria, pero finalmente no fue así. La maldición continuará, de momento, un poco más después de que Mario Hezonja se convirtiera en el nuevo 'villano' en esta película de terror que ya supone para el propio UCAM Murcia el intentar ganar en Madrid (131-123).

Porque después de una exibición ofensiva, un vendaval que le llevó a anotar 63 puntos en la primera mitad, siendo el primer equipo en alcanzar esta cifra en tan solo 20 minutos ante el Real Madrid, la plantilla de Sito Alonso se volvió de vació después de que el jugador croata dinamitase todo en el último cuarto. A cuatro minutos para el final, el UCAM Murcia contaba con nueve puntos de ventaja en su casillero (95-104), una renta que se acabó esfumando ante el poderío de un Hezonja que emergió en el Movistar Arena en un día en el que Facundo Campazzo y Gabriel Deck se quedaron fuera de la convocatoria, junto al lesionado Walter Tavares, con los cuartos de final de la Euroliga en el horizonte.

El croata tiró del carro de la remontada, fue imparable por momentos con sus 40 puntos y 11 rebotes, y dejó con la miel de los labios a un UCAM Murcia que ser marchó de la capital pensando en qué más debía haber hecho para llevarse un partido que dominó el marcador durante su totalidad y en el que su rival tan solo consiguió su primera ventaja en los minutos finales de la prórroga. Ni siquiera el 46% de acierto desde el triple (16 convertidos de 35 intentados) ni otro recital de David DeJulius, con 27 puntos y 12 asistencias, sirvieron para derrotar al líder -que ya tiene amarrada la primera plaza con esta victoria de manera matemática- por primera vez en la historia del conjunto murciano.

Quizás, se escaparon las opciones tan solo con el 63% de acierto desde el tiro libre, con 19 convertidos de 30 ejecutados, que resultó ser el único hándicap de un UCAM Murcia que volvió a funcionar como una maquinaria bien engrasada, desplegando por momentos momentos de juego excelsos en los dos extremos de la pista ante el otro equipo más en forma de la competición y uno de los punteros en Europa.

El UCAM marca territorio desde el inicio

Y eso que comenzó el Real Madrid respondiendo a los primeros ataques del UCAM Murcia, aunque se mostraba cómodo el conjunto blanco con este guion de partido. Un ritmo lento después del primer triple de Kelan Martin y una canasta de DeJulius que consiguió voltear el conjunto local y sacarle dos faltas en los primeros minutos a Jonah Radebaugh (9-5). No obstante, supo aguantar el equipo murciano en este escenario, con Hezonja tirando de galones y canalizando el juego ante las ausencias de Campazzo, Deck y Tavares, y desde el tiro el libre pudo igualar el marcador tras las primeras rotaciones (11-11). Fue entonces cuando DeJulius comenzó a coger temperatura. Primero con un triple y después con una gran acción en la pintura, en la que sacó la segunda falta al pívot madridista Len, en la que logró sacar el adicional para anotar seis puntos en un abrir y cerrar de ojos (13-17).

Se aceleró algo más el ritmo, con ataques mucho más rápidos por parte de ambos, y tanto Kelan Martin como Hands no perdonaron cuando tuvieron oportunidad para darle ventaja a los universitarios (15-22). Respondió de nuevo el Real Madrid, pero ya había cogido velocidad un UCAM mucho más cómodo y entonado en el Movistar Arena (20-25). Encontraron su punto de ebullición exacto los de Sito Alonso, con Forrest y Cacok también aportando, y cerraron el primer cuarto rozando la treintena de puntos (25-29).

Una primera parte histórica

El segundo cuarto fue un auténtico recital ofensivo para un UCAM Murcia que se marchó al descanso con 13 puntos de ventaja después de llegar a contar con hasta 15 de máxima ventaja. Y todo llegó desde la defensa en zona con la que salió a este periodo para cortocircuitar hasta entonces el juego del Real Madrid. Primero fue Cacok el que dinamitó la pintura con buenas acciones de nivel, por lo que lo tuvo que parar Scariolo con tiempo muerto tras un 3-9 de parcial (28-38). En un principio surtió efecto el plan del entrenador del conjunto blanco, porque con sus retoques, con otra defensa en zona en lo que parecía una partida de ajedrez, irrumpió Lyles con 10 puntos casi consecutivos y dos triples (34-38).

Fueron cinco minutos frenéticos para dar lugar a otros cinco más de auténtica locura. Porque fue entonces cuando aparecieron Sant-Roos y Kelan Martin para mantener el 50% de acierto desde el triple (8/14 desde esta distancia) para los universitarios a falta de tres minutos para el descanso (44-55). Un auténtico recital de ritmo, acierto y juego ofensivo que tuvo que pararlo un enfadado Scariolo con tiempo muerto tras los once puntos de renta. Forrest se unió a la fiesta y Kelan Martin la continuó prolongando un poco más hasta llegar al descanso, convirtiéndose el UCAM Murcia en el equipo que más puntos le ha anotado al Real Madrid en la primera mitad y quedándose a tan solo uno de igualar su mejor marca en este periodo de tiempo (50-63).

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Real Madrid en el Movistar Arena. / ACB Photo/Sara Gordon

El momento de Hands y Forrest

La estrategia y la táctica tomaron protagonismo en el inicio de la segunda mitad en el Movistar Arena. El UCAM no aflojó el ritmo en su arranque, al seguir anotando al ritmo de DeJulius, mientras que el Real Madrid intercambiaba su defensa en zona por la individual para tratar de descolocar a los de Sito Alonso, mantuvieron la zona. Fue entonces cuando llegaron dos triples consecutivos de Hezonja para firmar un parcial de 11-4 en apenas tres minutos que provocó el tiempo muerto de Sito Alonso (61-67). Perdió el UCAM buena parte de su colchón y necesitaba recuperarlo, o al menos hacerse de nuevo con el control. Salió de nuevo al rescate DeJulius tras un triple de Okeke que dejó algo helado al equipo murciano y el nortemaricano trató de ser el desatascador (64-70). Se sumó Hands desde el triple tras una buena acción colectiva, pero la mala noticia llegó cuando Cacok se tuvo que retirar directamente a los vestuarios dolorido del hombro derecho tras una mala caída en una acción bajo el aro en la que sacó la falta (68-74).

Entró en su lugar Diagne, pero el Madrid a los siete minutos ya estaba a punto de recuperar todo el terreno perdido ante un UCAM con tan solo 12 puntos en este tramo (71-75). Sin embargo, volvió a apagar el primer fuego Hands desde el triple, pero lo avivó rápidamente Llull con la respuesta inmediata. Se sumó en silencio Forrest a la aportación del escolta para que el UCAM contase con más dinamita y volver a recuperarse definitivamente (76-83). Fue el recién llegado Hands el que volvió a silenciar el Movistar Arena con su tercer triple en el partido y todo cambió para un UCAM que acabó anotando 29 puntos en este cuarto tras un triple de Nakic (81-92).

Hezonja desata la locura

No aflojó el ritmo un UCAM Murcia que abrió el último cuarto con un triple de Nakic ante un Real Madrid que se quedaba ya sin balas para buscar la remontada, por lo que lo tuvo que parar Scariolo con tiempo muerto (83-95). Fue entonces cuando el murciano Izan Almansa entró en pista con la camiseta del Real Madrid para buscar algo diferente, mientras que en los universitarios regresó un recuperado Cacok (88-96). El ritmo del partido se detuvo un poco debido a las faltas y las visitas al tiro libre, con ambos equipos en bonus, para alcanzar los cien puntos el equipo universitario cuando todavía restaban seis minutos por disputarse. A los de Sito Alonso les tocaba 'jugar' contra el reloj y contra un Real Madrid que apuraba sus opciones para intentar mantener su renta, y un mate de Sant-Roos provocó el segundo tiempo de Scariolo en este cuarto (88-102). La reacción del equipo blanco llegó con un pequeño parcial de 4-0 y un triple de Hezonja que daba esperanzas a los locales en el Movistar Arena a falta de cuatro minutos para el final (95-104). Restaba todavía mucha batalla por delante, y el jugador croata repitió la fórmula con su quinto triple para recobrar la fe (98-104). El Real Madrid desató el vendaval con otro triple de Abalde, el tercero de los locales consecutivo, y todo podía pasar (101-104).

Mario Hezonja, protagonista del partido, ante el universitario Sander Raieste. / ACB Photo/Sara Gordon

DeJulius volvió a darle aire a los suyos desde el tiro libre al igual que otra acción de Cacok para el 102-108 en el marcador. A falta de un minuto y medio para el final, Abalde y Hezonja se empeñaron en cambiarlo todo al apretar todavía algo más el marcador (107-111). A partir de ahí todo pudo pasar, pero fue el croata el que lo cambió todo. Con un triple lejanísimo, su séptimo en el encuentro, al que respondió Kelan Martin, se desataron unos segundos de locura en los que irrumpió Garuba con 17 puntos en el último cuarto (112-113). Pudo sentenciar primero DeJulius desde el tiro libre, pero solo metió el segundo, y Hezonja en la siguiente acción anotó frente a Cacok y sacó el adicional (114-114). Sin embargo, en otro giro de guion, erró desde el tiro libre y se marchó todo a la prórroga.

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La prórroga decide

Intentó aguantar el tipo en la prórroga el UCAM, teniendo una oportunidad de cambiar el desenlace del último cuarto. Pero, a pesar de que lo intentó, con los puntos de Kelan Martin en los primeros minutos que mantuvieron la igualdad (119-119), a partir de ahí todo cambió. Decidieron las visitas al tiro libre, donde el Real Madrid logró su primera ventaja en todo el partido con el 124-120 en el marcador, y a falta de un minuto y medio la defensa de Lyles y un mate de Okeke firmaron el desenlace definitivo y triste para un UCAM al que se le sigue resistiendo la victoria en Madrid (131-123).