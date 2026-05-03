El UCAM Murcia fracasa y dice adiós a la temporada en Chapín

El UCAM Murcia pierde ante el Xerez CD y se queda sin play off (1-0). Mal final de temporada para el conjunto universitario, que acaba con tres derrotas consecutivas. Los de Dani Pina no estuvieron a la altura en el último partido donde estaban obligados a ganar, pero acabaron haciendo todo lo contrario. De estar pensando en el ascenso directo hace unas semanas a verse una temporada más en la Segunda Federación. Lo intentaron de todas las maneras, pero el esférico no quiso entrar. El Xerez hizo su trabajo, anotando en el primer tiempo y manteniendo su ventaja durante el resto del encuentro. Final de temporada desastroso del UCAM Murcia, que tira una temporada que apuntaba a lo más alto a la basura, cerrando un tramo final para el olvido, encajando tres derrotas consecutivas.

No había más oportunidades; si el UCAM Murcia quería estar en los play off de ascenso a Primera Federación, la misión era clara: ganar. No le valía otra al cuadro universitario en su visita al Chapín, ya que sus malos resultados en sus últimos tres enfrentamientos le habían condenado bastante. Dani Pina tenía un reto muy complicado en su primer partido dirigiendo al UCAM Murcia, después de la destitución de Germán Crespo.

Al minuto y medio de partido, las cosas se le ponían de cara al UCAM Murcia. El cuadro de Dani Pina empezó a tener la posesión y el control del juego. Los locales no podían hacer otra cosa que defenderse e intentar cortar los intentos de ataque de los universitarios.

Un lance del partido entre el Xerez CD y el UCAM Murcia / Prensa Xerez CD

Lo que no se iba a venir el UCAM Murcia era que una jugada desde campo rival acabase en el primer tanto del partido. De la Calzada, el meta del Xerez CD, mandó un balón largo, directo para Nané, que se quedó en un mano a mano ante Montoya y con un disparo cruzado logró batir al cancerbero universitario.

Pintaba fea la cosa después del gol del Xerez CD, sobre todo porque el UCAM Murcia estaba obligado a hacer dos tantos, ya que cualquier resultado que no fuera la victoria no les servía a los universitarios. Dani Pina iba a tener que espabilar a los suyos en el tiempo de descanso si de verdad querían hacerse con esa plaza de play off.

No mejoraban las cosas en el segundo tiempo. No parecía que el UCAM Murcia espabilase y el tiempo seguía corriendo. Dani Pina parecía que no estaba sabiendo gestionar los nervios y la presión que tenía el cuadro universitario encima. Movió el banquillo buscando piernas frescas para luchar el empate.

Con el paso de los minutos, el UCAM Murcia decidió dar un paso hacia delante, pero ahora era la pelota la que no entraba. Dani Aquino, una de las mayores referencias ofensivas de los universitarios, tuvo dos ocasiones claras para igualar la contienda. La primera fue un cabezazo que repelió el meta del Xerez CD y la segunda fue un disparo ajustado que se acabó marchando por milímetros.

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El UCAM Murcia no pudo hacer nada en los 90 minutos y se esfumó la esperanza de los play off. Los universitarios solo tenían que ganar, pero nuevamente volvieron a fracasar y terminaron la temporada con tres derrotas consecutivas y fuera de los play off.