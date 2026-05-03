Triatlón de Fuente Álamo: los podios de todas las categorías

Noelia Juan Pastor y David Cantero fueron los grandes triunfadores de la trigésimo cuarta edición del Triatlón Internacional Villa de Fuente Álamo-Gran Premio Pujante, que reunió a un millar de triatletas de todo el país. A continuación te detallamos los podios de cada una de las categorías.

Elite femenina

1. Noelia Juan Pastor, 1h.14:38

2. Marta Pintanel Raymundo, 1h.14:40

3. Marina Muñoz Hernando, 1h.15:49

Elite masculina

1. David Cantero del Campo, 1h.05:44

2. Eloy Canales Escribano, 1h.06:10

3. Andrés Hilario Morales, 1h.06:17

Dioni García

Absoluta femenina

1. María Vilas Vidal, 1h.25:46

2. Marina Inglés López, 1h.31:48

3. Alba Forte Martínez, 1h.34:11

Júnior femenina

1. Inés Serantes Barreiro, 1h.31:45

2. María Lucía Castañón Olano, 1h.32:29

3. Thais Urquidi Paniagua, 1h.33:24

L.O.

Juvenil femenina

1. Alba Guerrero Gonzalo, 1h.30:42

2. Uxue Ramiro Cortijo, 1h.35:45

3. Aroa Jiménez Canorea, 1h.37:12

Sub-23 femenina

1. Teresa Matamala Tena, 1h.34:14

2. Candela de la Calle Osorio, 1h.34:57

3. Clara Lorenzo Gozalo, 1h.35:09

Veteranas 1

1. María Teresa Martínez Bautista, 1h.33:59

2. Cristina Verbo Perulero, 1h.36:12

3. Victoria Castiñeiras Jiménez, 1h.36:21

Veteranas 2

1. Luisa Sara Gozalo Barquilla, 1h.32:06

2. Elena Olea Martín, 1h.32:59

3. María del Carmen Peñalver Fuentes, 1h.40:10

Veteranas 3

1. Luz Divina Acarreta Pelayo, 1h.43:02

2. Silvia Ruiz Lucio, 1h.55:20

Veteranos 1

1. Ramón Ejeda Medina, 1h.16:39

2. David Rodríguez López, 1h.17:30

3. Pablo Pérez Matas, 1h.21:16

Veteranos 2

1. César Pereira del Pino, 1h.19:32

2. Marcos García de Paz Fernández, 1h.22:09

3. Alberto Hernández Redondo, 1h.22:38

Veteranos 3

1. José Miguel López Alfaraz, 1h.27:54

2. Miguel Castillo Quesada, 1h.29:28

3. José García Martínez, 1h.30:22

Veteranos 4

1. Manuel Cánovas Tolino, 1h.47:16

2. José Muñoz Vega, 1h.56:52

3. Ángel Ramón Rodríguez Alemán, 2h.19:37

Absoluto masculino

1. Roke Etxeberría Cortés, 1h.13:42

2. Daniel Pla Escobar, 1h.13:48

3. Mikel Garmendia Cruz, 1h.13:50

Júnior masculino

1. Manuel Prada Viciano, 1h.12:20

2. Marcos Roger Gil, 1h.13:13

3. Rubén Salvo Mateu, 1h.13:21

Juvenil masculino

1. Hugo Martínez Zamora, 1h.14:27

2. Daniel Cánovas Páez, 1h.15:05

3. Ricardo Martín González, 1h.15:46

Sub-23 masculino

1. Oriol Alonso Bernández, 1h.13:31

2. Nicolás Regano Cortés, 1h.14:02

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