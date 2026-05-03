Triatlón
Triatlón de Fuente Álamo: los podios de todas las categorías
Los podios de las categorías Élite, Absoluta, Júnior, Juvenil, Sub-23 y Veteranas completan los resultados del evento
Noelia Juan Pastor y David Cantero fueron los grandes triunfadores de la trigésimo cuarta edición del Triatlón Internacional Villa de Fuente Álamo-Gran Premio Pujante, que reunió a un millar de triatletas de todo el país. A continuación te detallamos los podios de cada una de las categorías.
Elite femenina
1. Noelia Juan Pastor, 1h.14:38
2. Marta Pintanel Raymundo, 1h.14:40
3. Marina Muñoz Hernando, 1h.15:49
Elite masculina
1. David Cantero del Campo, 1h.05:44
2. Eloy Canales Escribano, 1h.06:10
3. Andrés Hilario Morales, 1h.06:17
Absoluta femenina
1. María Vilas Vidal, 1h.25:46
2. Marina Inglés López, 1h.31:48
3. Alba Forte Martínez, 1h.34:11
Júnior femenina
1. Inés Serantes Barreiro, 1h.31:45
2. María Lucía Castañón Olano, 1h.32:29
3. Thais Urquidi Paniagua, 1h.33:24
Juvenil femenina
1. Alba Guerrero Gonzalo, 1h.30:42
2. Uxue Ramiro Cortijo, 1h.35:45
3. Aroa Jiménez Canorea, 1h.37:12
Sub-23 femenina
1. Teresa Matamala Tena, 1h.34:14
2. Candela de la Calle Osorio, 1h.34:57
3. Clara Lorenzo Gozalo, 1h.35:09
Veteranas 1
1. María Teresa Martínez Bautista, 1h.33:59
2. Cristina Verbo Perulero, 1h.36:12
3. Victoria Castiñeiras Jiménez, 1h.36:21
Veteranas 2
1. Luisa Sara Gozalo Barquilla, 1h.32:06
2. Elena Olea Martín, 1h.32:59
3. María del Carmen Peñalver Fuentes, 1h.40:10
Veteranas 3
1. Luz Divina Acarreta Pelayo, 1h.43:02
2. Silvia Ruiz Lucio, 1h.55:20
Veteranos 1
1. Ramón Ejeda Medina, 1h.16:39
2. David Rodríguez López, 1h.17:30
3. Pablo Pérez Matas, 1h.21:16
Veteranos 2
1. César Pereira del Pino, 1h.19:32
2. Marcos García de Paz Fernández, 1h.22:09
3. Alberto Hernández Redondo, 1h.22:38
Veteranos 3
1. José Miguel López Alfaraz, 1h.27:54
2. Miguel Castillo Quesada, 1h.29:28
3. José García Martínez, 1h.30:22
Veteranos 4
1. Manuel Cánovas Tolino, 1h.47:16
2. José Muñoz Vega, 1h.56:52
3. Ángel Ramón Rodríguez Alemán, 2h.19:37
Absoluto masculino
1. Roke Etxeberría Cortés, 1h.13:42
2. Daniel Pla Escobar, 1h.13:48
3. Mikel Garmendia Cruz, 1h.13:50
Júnior masculino
1. Manuel Prada Viciano, 1h.12:20
2. Marcos Roger Gil, 1h.13:13
3. Rubén Salvo Mateu, 1h.13:21
Juvenil masculino
1. Hugo Martínez Zamora, 1h.14:27
2. Daniel Cánovas Páez, 1h.15:05
3. Ricardo Martín González, 1h.15:46
Sub-23 masculino
1. Oriol Alonso Bernández, 1h.13:31
2. Nicolás Regano Cortés, 1h.14:02
3. Daniel James Restall Wilson, 1h.14:04
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