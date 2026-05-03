El Real Murcia tira a la basura un 0-2 ante el líder y se trae un empate que le mantiene en el alambre

Hace mucho tiempo que ya sabemos que el Real Murcia no va a ser campeón de grupo, también sabemos están descartados para el play off desde hace varias jornadas, pero sí sabemos que el Real Murcia se ha empeñado en dinamitar la lucha por el primer puesto del Grupo II y la pelea por entrar en la fase de ascenso. Porque, cuando nadie lo esperaba, le ganó al Atlético Madrileño; porque cuando las aguas se habían vuelto a revolver, los granas fueron a Can Dragó y le sacaron los 3 puntos al Europa; y porque cuando la jornada de este fin de semana empezaba a tornarse a negra, reduciéndose el colchón de la salvación, los murcianistas compitieron de tú a tú al líder Sabadell, llegando a poner patas arriba la Nova Creu Alta en apenas 20 minutos.

Fue Pedro Benito el que abrió el marcador en el 17 y fue Flakus el que un minuto después ponía el 0-2, incluso el esloveno lograba el 0-3, pero ese tercer tanto fue anulado por fuera de juego. Con la ventaja, los murcianistas se pusieron el mono de trabajo para amargar la tarde al Sabadell, pero, como siempre, después de todo el esfuerzo, los tres puntos no viajaron a Murcia. Se tuvieron que conformar con un punto. Un gol de Bonaldo en el 85 y un tanto de penalti de Rubén en el 89 amargaron la tarde a un equipo murcianista (2-2) que tendrá que seguir esperando para sellar la permanencia.

Ficha técnica SABADELL: Digo Fuoli, Bonaldo, Carlos García (Sergi, 62), Gernar Fornés (Rubén Martínez, 71), Aguilar (Carlos Alemán, 37), Urri, Joel Priego, Liameed, López-Pinto (Miguelete, 62), Coscia y Alan Godoy (Escudero, 62). REAL MURCIA: Gazzaniga, Vicente, Héctor Pérez (Isi Gómez, 78), Jorge Sánchez, Cristo Romero, Óscar Gil, Moyita, Juan Carlos Real (Sekou, 67), Jorquera (Álvaro Bustos, 74), Pedro Benito y Flakus (Víctor Narro, 78). GOLES: 0-1. Min. 17: Pedro Benito. 0-2. Min. 18: Flakus. 1-2. Min. 85: Bonaldo. 2-2. Min. 89: Rubén de penalti. ÁRBITRO: Daniel Clemente. TARJETAS: Amarilla al local Aguilar y a los visitantes Óscar Gil y Gazzaniga. ESTADIO: Nova Creu Alta.

Asaltando la Nova Creu Alta

Ante un Sabadell líder y en un estadio en el que solo había ganado el Betis Deportivo, el Real Murcia puso toda la carne en el asador para completar un gran partido, pese a que la victoria se escapó al final; pero el Real Murcia también se confirmó como un equipo caprichoso y malcriado, que cuando quiere, más tarde que pronto, es capaz de competir como los mejores, pero que cuando no quiere, la mayoría de los días, se arrastra por el campo y saca de quicio a sus seguidores.

Como ocurriera ante el Europa, en Sabadell se vio la mejor cara del Real Murcia. Le sientan bien a los murcianistas enfrentarse a los equipos de la parte alta. Es como si saber que la presión está en el bando rival, relajara a los de Curro Torres. Al igual que en Can Dragó, les acompañó hasta la suerte de cara a gol. Y es que en el primer tiro a puerta, el Real Murcia ya mandaba en el marcador. Y es que en el segundo tiro a puerta, solo un minuto después, los granas ya habían subido el 0-2 al electrónico.

Pedro Benito celebra su gol / lof

Si hasta las 18.15 todo era negro para los murcianistas -las victorias de los de abajo comprimía una vez más la batalla por la salvación-, a partir de las 18.15, cuando dio comienzo el partido en la Nova Creo Alta, el guion fue perfecto. Ya en los primeros minutos se veía la ansiedad del Sabadell, lo que permitía al Real Murcia salir ganador de muchas batallas. Y aunque fue Coscia el primero en ver puerta, su gol era anulado por fuera de juego, lo que mantenía el 0-0 en el minuto 7.

Golpe a golpe

No volvió a insistir el líder en la portería de Gazzaniga y tampoco el Real Murcia lograba pisar el área arlequinada, sin embargo en un tiro tirando a normalico la historia cambió a favor de los visitantes. Porque en el 17, Pedro Benito se animó a probarse desde fuera del área con la suerte de encontrarse con un inesperado fallo de Fuoli. El mejor portero del Grupo fallaba y el Real Murcia subía el 0-1 en el marcador. Y cuando los aficionados murcianos todavía celebraban el tanto del gaditano se encontraron con el 0-2 en una acción maravillosa de Flakus, que envió el balón a la escuadra, firmando un auténtico golazo solo un minuto después.

Incluso la fiesta pudo ser mayor porque en el 21, David Vicente lanzaba a Flakus y Flakus no fallaba ante Fuoli en el mano a mano, sin embargo el 0-3 no subió al marcador al señalar el colegiado fuera de juego del delantero murcianista.

En apenas 20 minutos ya se había merendado el Real Murcia al Sabadell. Lo decía el marcador y lo confirmó el reloj, porque conforme pasaban los minutos los granas elevaban su nivel defensivo, maniatando al líder y no dándole prácticamente opciones. Era tal la desesperación en la Nova Creu Alta que Ferran Costa ya había hecho un cambio en el minuto 37 para intentar cambiar el mal rumbo que estaba tomando el partido para los arlequinados.

Solo en el alargue -se añadieron hasta seis minutos a la primera parte- sufrió un poco el Real Murcia, pero el paso al frente del Sabadell no fue suficiente para poner en aprietos a Gazzaniga.

Con el mono de trabajo

No cambiaron mucho las cosas en el segundo tiempo. Aunque el Real Murcia dio un paso atrás, durante muchos minutos lograron sentirse cómodos los granas. Muy bien colocados, sin dejar espacios y haciendo grandes esfuerzos, los de Curro Torres lograban que el Sabadell se desesperara al no alcanzar las cercanías del área. Al final le quedaban los centros laterales y, pese a algunas lagunas de Gazzaniga, el Real Murcia iba salvando los minutos. Incluso tuvo el tercero en una acción en la que Joen Jorquera estrelló el balón en el palo.

Pero los esfuerzos, pese a que muchos jugadores del Real Murcia están bastante descansados al tirarse de 'vacaciones' muchos meses, al final iban afectando a las piernas de los jugadores, obligando a Curro Torres a hacer cambios, y bien es sabido que los cambios no sientan nada bien al equipo grana.

Tras los cambios, el batacazo

Y justo fue eso lo que ocurrió. Cuando empezaron a saltar al campo los Isi Gómez, los Narro, los Sekou... comenzaron las malas noticias. Llama también la atención que el Sabadell empezó a dar la vuelta al resultado cuando Héctor Pérez se tuvo que marchar del terreno de juego con problemas físicos.

El central abandonaba el campo en el 78 y los siguientes minutos se convirtieron en un calvario. Bonaldo en el 85 se elevaba en el área para rematar un centro Sergi que significó el 1-2. Y el golpe definitivo de los locales llegaba en el 89. Cristo Romero cometía penalti y Rubén no fallaba ante Gazzaniga, firmando un empate que tiraba por tierra todo el trabajo realizado por los murcianistas.

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Narro falla el 2-3

Pero, incluso después del jarro de agua fría, el Real Murcia pudo golpear de nuevo en la Nova Creu Alta. Ya en la reanudación, Víctor Narro disfrutó de una ocasión clarísima ante Fuoli. Pero cuando el ex del Nástic pudo demostrar que es un jugador diferencial, sucedió lo de casi siempre con los fichajes invernales. Solo ante Fuoli le tiró el balón a las manos del meta del Sabadell, acabando con cualquier esperanza de victoria de los murcianistas.