El Real Murcia, a no alargar más una temporada agónica

No es el mejor campo para conseguir una victoria. Solo un partido ha perdido el Sabadell en la Nova Creu Alta. Pero el Real Murcia está obligado a ganar para echar de una vez por todas el cierre a una temporada agónica. Porque solo tres puntos asegurarían la permanencia matemática de un conjunto que partió en septiembre con el objetivo de ascender, a ser posible de forma directa, y que ha entrado en mayo deseando olvidarse de la campaña 25-26 y empezar a pensar en la 26-27.

Cuando solo faltan cuatro partidos para el final, el Real Murcia visita al equipo revelación de la temporada. Tan revelación que se ha empeñado en ascender de forma directa a Segunda. Ni el ser un recién ascendido ha frenado a un Sabadell que llega a este partido en plena forma, después de tres victorias consecutivas y de recuperar el primer puesto.

Ya en la primera vuelta los arlequinados demostraron que están muchos pasos por encima de los murcianistas. No solo lo dice la clasificación -les sacan hasta 19 puntos-, lo dijo también el enfrentamiento que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en Nueva Condomina. Aunque el marcador reflejó un corto 0-1, la superioridad de los catalanes fue muy evidente.

Tendrá que imponerse el Real Murcia a unos números que asustan -su rival solo ha encajado 20 goles en este curso- y sobreponerse a las bajas. Descartados Jorge Mier y Jon García, la defensa vuelve a quedarse a cuadro. El único alivio es que Héctor Pérez ha abandonado la enfermería tras cuatro meses y ya jugó unos minutos ante el Europa. Se espera que el alicantino entre en el once, con la duda de si su compañero será Jorge Sánchez o si el técnico decidirá retrasar a Óscar Gil. Por su parte, Cristo Romero cubrirá la vacante de Mier.

Pero no solo hay problemas en defensa, el Real Murcia también llega a Sabadell con la portería patas arriba. Gazzaniga, que no jugó ante el Europa, no acaba de superar las molestias del golpe que sufrió contra el Antequera, mientras que Piñeiro es baja tras ser expulsado en Can Dragó. Y con este panorama ha surgido la figura de Manu García. El portero del Imperial, que se comió el marrón de saltar al campo después de que Piñeiro fuera expulsado, resolvió de forma sobresaliente la papeleta, y ahora tiene la oportunidad de repetir experiencia si Gazzaniga no está al 100%.

Para este partido, Curro Torres tampoco podrá contar con el sancionado Palmberg, lo que le obligará a modificar el centro del campo. Lo normal es que su posición la ocupe Real, con Moyita al volante una vez que el ex del Castellón empieza a tener relevancia en el juego.

Donde se ha reabierto el debate es en la delantera. Tras la salida de Adrián Colunga, Curro Torres había apostado claramente por Flakus. Sin embargo, la pasada semana cambiaron las tornas. Juanto Ortuño era la sorpresa de la alineación y el yeclano marcó el gol que abrió la victoria murcianista frente al Europa.

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Con Ortuño con confianza -también marcó contra el Nástic-, lo normal es que Curro Torres mantenga su apuesta, dejando a Flakus como revulsivo para la segunda parte. La otra duda en ataque será quién ocupe la banda izquierda. Con Pedro Benito fijo por la derecha, habrá que ver si el técnico da una nueva oportunidad a un Víctor Narro que está pasando completamente desapercibido.