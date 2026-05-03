Fútbol
El Real Murcia, a no alargar más una temporada agónica
Los granas necesitan ganar en el campo del líder Sabadell para cerrar la permanencia a falta de tres jornadas para el final del campeonato de liga
No es el mejor campo para conseguir una victoria. Solo un partido ha perdido el Sabadell en la Nova Creu Alta. Pero el Real Murcia está obligado a ganar para echar de una vez por todas el cierre a una temporada agónica. Porque solo tres puntos asegurarían la permanencia matemática de un conjunto que partió en septiembre con el objetivo de ascender, a ser posible de forma directa, y que ha entrado en mayo deseando olvidarse de la campaña 25-26 y empezar a pensar en la 26-27.
Cuando solo faltan cuatro partidos para el final, el Real Murcia visita al equipo revelación de la temporada. Tan revelación que se ha empeñado en ascender de forma directa a Segunda. Ni el ser un recién ascendido ha frenado a un Sabadell que llega a este partido en plena forma, después de tres victorias consecutivas y de recuperar el primer puesto.
Ya en la primera vuelta los arlequinados demostraron que están muchos pasos por encima de los murcianistas. No solo lo dice la clasificación -les sacan hasta 19 puntos-, lo dijo también el enfrentamiento que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en Nueva Condomina. Aunque el marcador reflejó un corto 0-1, la superioridad de los catalanes fue muy evidente.
Tendrá que imponerse el Real Murcia a unos números que asustan -su rival solo ha encajado 20 goles en este curso- y sobreponerse a las bajas. Descartados Jorge Mier y Jon García, la defensa vuelve a quedarse a cuadro. El único alivio es que Héctor Pérez ha abandonado la enfermería tras cuatro meses y ya jugó unos minutos ante el Europa. Se espera que el alicantino entre en el once, con la duda de si su compañero será Jorge Sánchez o si el técnico decidirá retrasar a Óscar Gil. Por su parte, Cristo Romero cubrirá la vacante de Mier.
Pero no solo hay problemas en defensa, el Real Murcia también llega a Sabadell con la portería patas arriba. Gazzaniga, que no jugó ante el Europa, no acaba de superar las molestias del golpe que sufrió contra el Antequera, mientras que Piñeiro es baja tras ser expulsado en Can Dragó. Y con este panorama ha surgido la figura de Manu García. El portero del Imperial, que se comió el marrón de saltar al campo después de que Piñeiro fuera expulsado, resolvió de forma sobresaliente la papeleta, y ahora tiene la oportunidad de repetir experiencia si Gazzaniga no está al 100%.
Para este partido, Curro Torres tampoco podrá contar con el sancionado Palmberg, lo que le obligará a modificar el centro del campo. Lo normal es que su posición la ocupe Real, con Moyita al volante una vez que el ex del Castellón empieza a tener relevancia en el juego.
Donde se ha reabierto el debate es en la delantera. Tras la salida de Adrián Colunga, Curro Torres había apostado claramente por Flakus. Sin embargo, la pasada semana cambiaron las tornas. Juanto Ortuño era la sorpresa de la alineación y el yeclano marcó el gol que abrió la victoria murcianista frente al Europa.
Con Ortuño con confianza -también marcó contra el Nástic-, lo normal es que Curro Torres mantenga su apuesta, dejando a Flakus como revulsivo para la segunda parte. La otra duda en ataque será quién ocupe la banda izquierda. Con Pedro Benito fijo por la derecha, habrá que ver si el técnico da una nueva oportunidad a un Víctor Narro que está pasando completamente desapercibido.
Sin triunfos desde 1990
Durante muchos años Sabadell y Real Murcia se veían las caras a menudo, sin embargo, alejados ambos de Segunda División, los enfrentamientos se han ido esparciendo en el tiempo. Para encontrar la última visita del club grana a la Nova Creu Alta hay que remontarse al 12 de mayo de 2023. Aquel choque acabó con 0-0 en el marcador. Muchos más hay que echar la vista atrás para encontrar un triunfo de los murcianistas en el territorio arlequinado. No gana allí el Real Murcia desde 1990. Fue concretamente el 16 de septiembre -Segunda División- cuando los granas se impusieron por 1-2 con goles de Juanito y Aquino.
Intentarán los de Curro Torres poner fin a esa larga mala racha en la Nova Creu Alta. Y lo tendrán que hacer ganando a un equipo que solo ha perdido un partido en su estadio y que solo ha encajado 20 goles en lo que va de campeonato. Además en la primera vuelta en Nueva Condomina, los arlequinados ya demostraron su gran superioridad, y eso que se midieron al Real Murcia en un tramo positivo para los murcianistas, con Adrián Colunga en el banquillo.
La pasada temporada también se vieron las caras Real Murcia y Sabadell, aunque fue en Copa Federación. En aquel encuentro jugado en NC, los granas se imponían en los penaltis después de que el marcador final reflejara empate a un gol.
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