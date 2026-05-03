Noelia Juan y David Cantero sientan cátedra en el Triatlón de Fuente Álamo

El Triatlón de Fuente Álamo-Gran Premio Pujante ha tenido a lo largo de sus treinta y cuatro años de vida campeones ilustres. La lista es amplia, con un nombre que sobresale por encima de todos, Javi Gómez Noya. Hace años decidieron ponerle el nombre del gallego al pabellón municipal. Pero ahora, el Ayuntamiento debería ir plantándose poner a una calle el nombre de los triunfadores de la trigésimo cuarta edición, David Cantero y Noelia Juan Pastor, porque se lo han ganado a pulso.

La Triatlon de Fuente Álamo 2026, en imágenes / Loyola Pérez de Villegas

Ambos son valencianos. Él, de Aldaia; y ella, de Bétera. Él, campeón del mundo sub-23 en 2024, se convirtió en el primer triatleta en ganar cuatro años consecutivos la dura prueba fuentealamera. Y ya está a solo un triunfo de Jesús Gomar, que tiene cinco ‘TriÁlamos’ en su historial. A sus 23 años, es una de las grandes esperanzas españolas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Dioni García

A la maña Marta Pintanel, la defensora el título, tuvo que batir en un emocionante sprint final Noelia Juan, otra que ya había saboreado las mieles del triunfo en una prueba que no deja indiferente a nadie. Ya lo hizo en 2023, cuando Cantero se impuso por primera vez, pero también ha subido al podio en varias ocasiones. Después de 750 metros de natación, 25 kilómetros de ciclismo marcados por el viento de cara, y de cinco kilómetros de carrera a pie, solo dos segundos separaron a la valenciana de la doctora zaragozana afincada en Alicante, que también sueña con ser olímpica, un reto que de igual modo tiene una joven, Miriam Andreu, una estudiante lorquina que acabó cuarta, a 19 segundos de Marina Muñoz, quien completó el podio. A la murciana, pese a que no logró plaza en el cajón, no se le borró del rostro la sonrisa porque ser cuarta en Fuente Álamo no está al alcance de todas.

La joven lorquina Miriam Andreu firma una gran actuación con un cuarto puesto

La carrera élite femenina, por poco, fue más veloz que la del año pasado, donde ya ‘volaron’ las triatletas. Pero si tenemos en cuenta el ‘factor viento’, el tiempo marcado por la ganadora, 1 hora, 14 minutos y 38 segundos, tiene un plus. El ritmo fue frenético, provocando una selección de seis participantes en el segmento de ciclismo, donde el viento puso la salsa. Ya en las calles de Fuente Álamo, Juan y Pintanel se marcaron durante los cinco mil metros, decidiéndose el triunfo sobre la alfombra roja de la línea de meta en una de los finales más emocionantes vividos en la historia del conocido como ‘el triatlón de los triatletas’. «Este año había bastante nivel. Estoy muy contenta de ganar aquí porque es un triatlón muy especial y vengo siempre que el calendario me lo permite. Ya gané en 2023 y después de imponerme aquí, tuve todo el año rodado», declaró la campeona.

Dioni García

No pudieron seguir el ritmo del dúo de cabeza la andaluza Marina Muñoz, que concluyó tercera, la lorquina Miriam Andreu, María Alzaga, otras de las promesas nacionales, y Alba Núñez.

David Cantero ya no es una promesa, es una gran realidad. Nadie pone en duda que si las lesiones le respetan, el subcampeón del mundo en 2025, estará en Los Ángeles 2028. Quinto también el año pasado en las Series Mundiales, el de Aldaia era el gran favorito. Y cumplió con el dorsal 1. Fue el jovencísimo madrileño Jonay Álvarez, campeón de España de duatlón, el más rápido en las aguas de la playa mazarronera de Rihuete. En el segmento de ciclismo se formó un pelotón de unas doce unidades que intentó romper en Las Ruices Cantero, pero resistieron triatletas como Cristian Fernández, Eduardo Blanco, Eloy Canales, Andrés Hilario y Julen Andueza, entre otros. Y fue en la carrera a pie donde el valenciano metió la directa y se marchó a por el triunfo en un segmento en el que fue el único capaz de bajar de los quince minutos (14:58) para entrar en meta con un registro de 1h.05:44. «Estoy contento de repetir aquí victoria porque es un triatlon que es referencia a nivel nacional», explicó David Cantero, quien añadió sobre el viento que encontraron en el segmento de ciclismo, que «he atacado para intentar romper el grupo, pero el viento de cara ha impedido que me fugara. Lo he intentado, me lo he pasado bien y al final lo he dado todo en la carrera a pie», puntualizó el valenciano, quien ahora se concentrará un mes en Sierra Nevada para preparar las Series Mundiales, en las que tiene puestas grandes esperanza.

Dioni García

La segunda plaza fue para el albaceteño Eloy Canales, un triatleta nacido en 2004 que también se ha instalado en la élite en las dos últimas temporadas. Y tercero, como en 2025, fue el ciudadrealeño Andrés Hilario, entrenador y director técnico de la escuela del club triatlón Albacete, quien logró mantener a raya al navarro Julen Andueza. El mejor murciano fue, como ocurrió en mujeres, un lorquino, Francisco Javier Pelegrín Martínez, decimoquinto en la general de una prueba de muchos quilates y nivel.

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La fiesta fue completa, con protagonismo también para esos aficionados que compiten en grupos de edad que pusieron un gran colorido al ‘triatlón de los triatletas’.