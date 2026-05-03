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La Minera se queda sin ascenso directo y jugará el play off junto al Águilas

La victoria in extremis del Extremadura en Linares deja a los del Llano del Beal sin el primer puesto

El partido entre la Deportiva Minera y el Xerez Deportivo, en imágenes

El partido entre la Deportiva Minera y el Xerez Deportivo, en imágenes / Loyola Pérez de Villegas

Paco Sarabia

Paco Sarabia

No hubo final feliz para la Deportiva Minera. Durante muchos minutos ha tenido el ascenso en sus manos, pero un gol in extremis del Extremadura en Linares ha dejado a los del Llano del Beal sin el primer puesto. Ahora le queda una bala al equipo de Checa, pero tendrá que ser a través de un play off que también jugará el Águilas. La debacle del UCAM Murcia se ha confirmado con su derrota en el campo del Xerez, que ha dejado a los universitarios fuera de la promoción de ascenso. Además, el Yeclano ha sellado la permanencia con un empate en casa.

Los marcadores de los equipos de la Región han sido los siguientes:

Deportiva Minera, 1-Lorca Deportiva, 0

Yeclano, 1-Estepona, 1

Xerez CD, 1-UCAM Murcia, 0

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