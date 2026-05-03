La Minera logra una victoria amarga

Pocas veces una victoria fue tan agridulce en el Llano del Beal. El Ángel Celdrán se engalanó para vivir una jornada de fiesta, aun sabiendo que las matemáticas jugaban en contra de los intereses locales respecto al Extremadura. La Minera cumplió con su parte de la ecuación (1-0). Victoria trabajada ante un Lorca Deportiva aguerrido y a esperar un tropiezo del Extremadura en su visita a un Linares salvado. Omar Perdomo fue el encargado, una vez más, de hacer soñar a la afición que se quedó a pocos minutos de saborear un ascenso directo a Primera Federación.

El gol en el descuento de los extremeños en Linarejos supuso un jarro de agua fría en tierras cartageneras para una Minera que mira con esperanza a los playoff tras su sólido final de temporada.

Los de Checa quisieron solventar su papeleta por la vía rápida, controlando el juego y tratando de someter al Lorca de Sebas López, quien aprovechó la última cita liguera para dar minutos a jugadores menos habituales a lo largo del choque. Ernestas se empeñó en ponerse el disfraz de aguafiestas con un partido soberbio bajo palos. El meta lorquinista brilló en el primer acto y llegó a detener un penalti a Rubén Mesa, además de salvar el rechace in extremis ante Omar Perdomo y otras acometidas de peligro.

Ficha técnica Deportiva Minera: Álex Lázaro, Álex Macías, Mirapeix, Paco Torres, Kevin Toner, Roberto Alarcón, Javi Vera, Pitu (Kamal, minuto 89), Omar Perdomo (Sebas Holgado, minuto 89), Kike Carrasco (Fran Viñuela, minuto 56), Rubén Mesa (Zorrilla, minuto 72). Lorca Deportiva: Ernestas, Morros, Fromsa (Acevedo, minuto 68), Escobar, Soler (Juan Hernández, minuto 68), Kiko (Checo, minuto 83), Álex Peque, Dani García, Dani Albiar (Heredia, minuto 75), Andrés Carrasco (Arruabarrena, minuto 83), Naranjo GOL: 1-0. Min. 58: Omar Perdomo. ÁRBITRO: D. Sergi Carrero Romera (colegio catalán) mostró la tarjeta amarilla a los locales Roberto Alarcón (minuto 39), Kike Carrasco (minuto 52), Petcoff (minuto 58, y a los visitantes Fromsa (minuto 16), Heredia (minuto 26) y Acevedo (minuto 79) ESTADIO: Partido correspondiente a la Jornada 34 del Grupo IV de Segunda Federación en el Estadio Ángel Celdrán de Llano del Beal, Cartagena.

A pesar de que los blanquiazules gozaron incluso de algún acercamiento, especialmente a balón parado, el dominio correspondió al combinado minero. Casi una hora de partido necesitó el equipo llanero para ponerse por delante en el tanteador con un remate ajustado del propio Perdomo. A partir de entonces, el Ángel Celdrán tuvo un ojo puesto en Linarejos, sobre todo con el empate momentáneo que sostuvo durante un tramo de la segunda parte las esperanzas locales de ascender. El gol tardío del Extremadura en el descuento dinamitó las opciones de una Minera que tuvo tiempo de sufrir algún susto en los últimos minutos. Los de Sebas terminan el curso sin apuros tras ascender de categoría, aunque cerrando los dos últimos meses de competición sin conocer la victoria.

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Un quinto, próximo rival

Coria, Coruxo, Alcoyano y Tudelano. De esa terna de quintos clasificados saldrá el primer escollo de la Deportiva Minera en su nuevo objetivo del playoff de ascenso a Primera Federación. La eliminatoria, que se disputará a doble encuentro, se jugará lejos del Ángel Celdrán en el primer partido y se culminará en tierras cartageneras a la semana siguiente. En caso de empate, los dos equipos deberán jugar una prórroga y si finalizados los 120 minutos reglamentarios no hubiera ganador, la Minera pasará a la siguiente ronda por su condición de segundo. Los de Checa afrontarán la promoción en un gran estado de forma tras sumar cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de liga. Los llaneros no pierden desde finales de marzo, precisamente ante el Extremadura. En casa es donde los cartageneros deberán amarrar el pase a la siguiente ronda y donde su hegemonía resulta incluso más clara. Nadie vence en el Ángel Celdrán desde el pasado mes de noviembre.