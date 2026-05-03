Triatlón
La lorquina Miriam Andreu, mejor murciana en el Triatlón de Fuente Álamo
La trialeta del club de Albacete, orgullosa con su cuarto puesto
Miriam Andreu, nacida en 2005, es la gran esperanza del triatlón murciano. La lorquina, que este año debutó en la Copa del Mundo con un vigésimo cuarto puesto en Lanzarote, está afincada en Albacete, entrenando con un club que cuenta con mucho talento con el que está dando pasos firmes para consolidarse en la élite. Ya en 2025 logró un bronce en categoría Élite en el Campeonato de España de Acuatlón y en el Nacional por Comunidades Autónomas. También estuvo en el ‘top 10’ en el Campeonato de España de triatlón que se disputó en Águilas.
No podía ocultar su felicidad la lorquina: «Estoy muy contenta con el cuarto puesto que ha sido súper duro. En la bici he aguantado como podía, y en la carrera a pie he dado todo lo que tenía», afirmó. Pese a que no logró un lugar en el podio y acabó en el ingrato cuarto puesto, «estoy súper feliz por haberlo luchado. La verdad es que estar ahí con De Juan, Pintanel y Marina es muy gratificante. Llevo dos años participando en Fuente Álamo, que es un triatlón que está muy bien, con el público animando en todo momento que lo hace especial».
La carrera que hizo la murciana le confirma definitivamente en la élite nacional. Ya tiene el pasaporte para el próximo Campeonato de España y muchos retos por delante en los que espera «seguir disfrutando del triatlón».
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