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Liga Endesa: Real Madrid - UCAM Murcia, en directo

Sigue cuarto a cuarto el encuentro que está disputando el conjunto universitario de la jornada 29 de la Liga Endesa

El alero Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el calentamiento ante el Real Madrid.

El alero Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el calentamiento ante el Real Madrid. / ACB Photo/Sara Gordon

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

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