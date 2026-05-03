Baloncesto
Liga Endesa: Real Madrid - UCAM Murcia, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro que está disputando el conjunto universitario de la jornada 29 de la Liga Endesa
En directo: Real Madrid - UCAM Murcia (12.00 horas, DAZN)
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