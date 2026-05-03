Jannik Sinner se distancia aún más de Carlos Alcaraz

Ni Jannik Sinner ni Carlos Alcaraz defendían puntos en el Masters 1000 de Madrid porque ambos estuvieron ausentes en 2025. Por ello, el italiano, con su triunfo en la final ante Zverev, sumó a su casillero mil puntos, para irse hasta los 14.350, 1.390 más que el tenista murciano (12.960), que esta semana perderá otros mil puesto que no defenderá el título en Roma por la lesión en la muñeca que le va a tener varios meses en dique seco. El segundo puesto, sin embargo, no corre peligro puesto que Zverev, que es tercero, está con 5.805, a una distancia de 7.155.

El tenista italiano Jannik Sinner celebra su victoria sobre el tenista alemán Alexander Zverev, durante el partido de la final individual masculino del torneo Mutua Madrid Open de tenis, este domingo en la Caja Mágica en Madrid. / SERGIO PEREZ / EFE

Si Sinner juega finalmente en Roma, donde el año pasado cayó en la final ante Carlos Alcaraz, tendrá la oportunidad de incrementar su cuenta en otros 350, aunque para ello deberá ganar en el Foro Itálico, donde en estos momentos es duda que finalmente esté por la sobrecarga de partidos en los últimos meses. En caso de participar y ganar se irá hasta los 14.700, mientras que la cuenta de Alcaraz se quedará en 11.960.