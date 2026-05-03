El irreverente UCAM quiere un triunfo de campanillas ante el Real Madrid

El UCAM Murcia CB se ha convertido en un equipo irreverente que mira cara a cara a los grandes. Con 21 victorias llega hoy al Movistar Arena para enfrentarse al Real Madrid (12:00 horas, DAZN y Movistar), el líder de la Liga ACB que tiene pie y medio en la Final Four de la Euroliga tras arrollar al Hapoel Tel Aviv en los dos encuentros celebrados esta semana en su pista, en los que poco afectó la baja por lesión de Eddy Tavares. No ha conseguido el equipo israelí poner en entredicho al de Sergio Scariolo, pero la plantilla que prepara Sito Alonso sí quiere hacerlo.

Nunca ha ganado en su historia el club murciano a domicilio a los blancos, el primer rival en ACB al que se enfrentó en su historia. Y en 58 enfrentamientos solo ha sido capaz de derrotarle en cinco, todos ellos en Murcia. El primero fue en 1990 con Ralph McPherson como estrella (77-74); y el último, en la campaña 2023-2024 (73-61), la del subcampeonato. Pero ahora, un equipo que batido en el Palau al Barça y que ha vencido en sus últimos siete partidos, quiere lograr la décima victoria lejos del Palacio para elevar a 22 su récord en una temporada.

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, frente al madridista Alberto Abalde en el duelo de la primera vuelta en el Palacio. / ACB Photo/J. Bernal

Para ello, Sito Alonso tiene claro que «no podemos jugar acobardados, porque si es así, no vamos a tener absolutamente ninguna opción para poder ganar», opinó el técnico, que hoy sí podrá contar con toda su plantilla para tratar de ganar al transatlántico del baloncesto español, un equipo que a los mandos de Sergio Scariolo solo ha perdido tres encuentros esta temporada de la competición nacional. Eso sí, en su último duelo en casa, frente a La Laguna Tenerife, cayó derrotado ante un equipo que rozó la perfección, el mismo grado de excelencia que debe alcanzar esta mañana el UCAM para tener opciones ante un rival que, además de triunfar en sus dos encuentros de Euroliga, también batió a domicilio el pasado fin de semana al Valencia.

El Madrid no tendrá a Tavares, pero sí a dos jugadores que han tenido que dar un paso adelante esta semana para suplir la baja del caboverdiano. Usman Garuba, quien ya fue determinante en el partido de la primera vuelta disputado en el Palacio donde estuvo en juego el liderato, ya lo ha hecho en los duelos ante el Hapoel. El pívot anotó 13 puntos y estuvo sobresaliente en defensa en un choque donde brilló con luz propia Facundo Campazzo, autor de 23 puntos. «Sus compañeros han hecho un esfuerzo para compensar lo que nos deja Tavares», dijo Scariolo tras el encuentro, apuntando también sobre Garuba que «esperemos que siga así porque tenemos que contar mucho con él para sacar adelante los partidos. También de Alex Len», comentó.

Campazzo felicita a Izan Almansa tras una canasta. | ACB PHOTO / ACB Photo

Scariolo también podría recurrir hoy al murciano Izan Almansa, vinculado a la primera plantilla y que ha disputado esta temporada doce encuentros de ACB, en los que ha promediado 5,2 puntos y 2 rebotes en 8:37 minutos. En los blancos se puede quedar fuera algunos de los jugadores habituales por la acumulación de partidos en la última semana -el de hoy será el cuarto en nueve días-, pero el fondo de armario es amplio y variado.

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Donde sí habrá un murciano será en el trío arbitral. Cristóbal Sánchez Cutillas estará junto a Emilio Pérez Pizarro y Alfonso Olivares.