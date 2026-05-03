El Hozono Jairis se queda otra temporada en los cuartos de final

No pudo ser. El Hozono Global Jairis se despidió del play off tras caer ante el Perfumerías Avenida (55-72) en una serie donde las salmantinas supieron leer mejor cada compás. Se cierra así una temporada 25-26 inolvidable: cuarta plaza histórica, presencia firme en la élite y la sensación de que este equipo ya ha dejado de ser promesa para convertirse en realidad.

El inicio tuvo pulso de guitarras tensas, como un arranque que pedía velocidad y precisión. Aina Ayuso y Morgan Bertsch llevaron la batuta ofensiva, generando juego con criterio mientras Laura Gil sostenía la estructura desde atrás, dominando el rebote y ordenando las ayudas. El Jairis encontraba pequeños espacios, pero el Avenida, paciente, fue ajustando su melodía hasta igualar el duelo con un triple de Spreafico (11-11). El primer cuarto, cerrado con un 17-15, dejaba todo abierto, como si el partido estuviera aún buscando su propio banquete.

El segundo acto cambió el tono. Un triple de Mayers dio ventaja a las visitantes y la dirección de Martín empezó a inclinar el juego. Sus decisiones, siempre certeras, generaron dos triples de Vilaró que firmaron un parcial de 0-9 (21-27). El Jairis entró en un tramo espeso, sin claridad, como si el partido se moviera en esa ‘basura’ incómoda donde cuesta encontrar el tiro limpio. Solo 9 puntos en el cuarto y un 26-33 al descanso reflejaban que el ritmo ya no era el deseado. Morgan Bertsch sostenía a las suyas con 13 puntos, pero faltaban más voces en el ataque, alguien que pusiera un poco de Dopamina a un juego demasiado previsible.

Ficha técnica Hozono Global Jairis: Ayuso (7), Alarcón (2), Mane (4), Berstch (17), Gil (11) -cinco incial-; Prieto (6), Mataix (4), Ekh (3), Massey (1). Perfumerías Avenida Salamanca: Martín (13), Vilaró (13), Spreafico (6), Arrojo (4), Kave (10) - cinco inicial-; Meyers (11), Margarity, Kiss (11) y Hermida (4). Marcador cada cuarto: 17-15, 25-33, 40-53 y 55-72. Árbitros: Zamora Rodríguez, Cañigueral Novella y Chacón Blázquez. Cancha: Fausto Vicent. 2.000 espectadores.

Tras el paso por vestuarios, el Avenida golpeó primero. Otro triple de Spreafico elevó la diferencia al +10 (28-38) y obligó al Jairis a remar contracorriente. Ahí emergió Laura Gil, con carácter y energía, encadenando puntos, rebotes y un robo que permitió a Alba Prieto anotar con facilidad (32-38). Durante unos minutos, el partido amagó con cambiar de tono, como si sonara ese estribillo de Emborracharme que invita a creer. Pero los arreones locales no encontraban continuidad. El desacierto exterior —1 de 14 en triples mediado el tercer cuarto— pesaba demasiado. El Avenida, firme, sin estridencias, amplió la ventaja hasta un preocupante +13 (40-53).

El último cuarto exigía épica. Un parcial de 7-0 devolvió algo de esperanza, pero Martín, siempre a tiempo, frenó la reacción con un triple que devolvió el silencio. Kiss aseguró el rebote y Avenida supo gestionar los últimos minutos con oficio, bajando el volumen del partido hasta su cierre definitivo.

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No pudo ser. El Hozono Jairis cayó ante un rival más sólido en los momentos determinantes. Pero más allá del resultado, queda una temporada que ha cambiado el relato del club: una cuarta plaza histórica, un subcampeonato de la Copa de la Reina, un equipo reconocible y competitivo, y la certeza de que este grupo ya ha encontrado su sitio. Esto no termina aquí; apenas es el final de un capítulo… Y aunque la eliminatoria haya sonado más a una matanza en el hotel de las decanas y la sensación de que, aunque ya no sonara Right Here, Right Now, el gran momento aún está por llegar. n