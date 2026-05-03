El Hozono Jairis busca remontar nueve puntos ante Avenida

El Hozono Global Jairis se juega seguir adelante en el play off por el título de la Liga Femenina Endesa de baloncesto. El cuadro alcantarillero disputa hoy, a partir de las 19.30 horas de la tarde (Teledeporte), la vuelta de los cuartos de final frente a Perfumerías Avenida, conjunto que se llevó el partido de ida por 74-65 y que mantiene una ventaja de nueve puntos para este segundo asalto. Ese es el montante que tendrá que voltear el conjunto del técnico Bernat Canut para continuar en la lucha por el campeonato.

El Fausto Vicent se perfila como el factor clave de la serie para el Hozono Global Jairis. Tiene que ser así, puesto que las de Alcantarilla necesitan toda la fuerza de su gente para darle la vuelta a una situación negativa. El mal inicio en el partido de ida con una primera mitad que terminó con un 43-30 favorable a las locales marcó el encuentro que las representantes de la Región de Murcia llegaron a perder de 17.

La respuesta del Jairis en los últimos dos cuartos fue clave. Las de Canut llegaron a ponerse a solo dos puntos de su rival con el 57-55, pero otro parcial de 13-0 volvió a distanciar a las salmantinas. El trabajo en el tramo final permitió al cuadro alcantarillero llegar al partido de vuelta con opciones de remontar.

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Casademont Zaragoza, que superó por 68-84 al Estepona, lo tiene todo de cara para sellar su pase a semifinales. Sería el hipotético rival del equipo vencedor entre Hozono Global Jairis y Perfumerías Avenida de este domingo.