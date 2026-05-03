El enorme coste del partido en Algeciras para el FC Cartagena

Esperaba el Fútbol Club Cartagena un partido duro en el Nuevo Mirador. Un duelo directo por acceder al play off en uno de los escenarios más complicados de Primera RFEF. Ganar o perder podía ser decisivo para la temporada, no obstante, tras el empate a dos sobre el césped todas las consecuencias del encuentro terminaron siendo extradeportivas: lesiones, expulsiones y una supuesta situación de racismo sobre Yanis Rahmani.

Comenzó mal el partido, pero los dos goles en contra que recibió el FC Cartagena en veinte minutos no iban a ser lo peor de la noche del pasado viernes. El ambiente comenzó a caldearse debido a las decisiones de Federico Javier Saiz, colegiado del encuentro, que sancionó la pérdida de tiempo del portero rival con el saque de esquina que propició el 2 a 1.

Ahí comenzó una escalada de tensión a la que le siguió el riguroso penalti en contra de los locales con el que Yanis Rahmani puso el empate final antes del descanso. La inocente expulsión de Ander Martín dibujó un escenario favorable a los algecireños que no supieron aprovechar. Cuando Carlos Arauz se marchó también expulsado, el Algeciras montó en cólera y el público del Nuevo Mirador le siguió. Tomás se marchó expulsado por protestar en medio de un caldo de cultivo ideal para el conflicto.

Hasta entonces no había existido confrontación alguna entre los dos equipos, pero una falta táctica mal ejecutada por Alejandro Fidalgo en el tramo final inició la primera tangana que terminó de encender el ambiente. Segunda expulsión en el FC Cartagena. A las expulsiones se sumó la lesión de Dani Perejón, quien abandonó el terreno de juego dos minutos después de la reanudación. Tres efectivos menos para un equipo que llega justo en todos los aspectos al tramo final de la temporada.

Rahmani, expulsión injusta

El hecho más lamentable sucedió tras el pitido final, cuando Yanis Rahmani también fue expulsado tras una trifulca cerca del túnel de vestuarios. Sin embargo, puede que el francoargelino termine viendo rebajada su penalización. El club albinegro considera una injusticia la sanción al extremo y estudia dos escenarios: recurrir la tarjeta roja y denunciar un acto de racismo.

Ambos escenarios los resolverá a través de su director general, Víctor Alonso, y el abogado del club, Andrés López Atienza. Lo más urgente es recurrir la tarjeta, que se considera muy injusta en el seno de la entidad portuaria. Para ello, debe presentar alegaciones ante la Real Federación Española para demostrar que la decisión del colegiado y la redacción del acta son erróneas.

"El jugador Rahmani, Yanis Mouloud fue expulsado por el siguiente motivo. Estando en el terreno de juego, por encararse y empujar a una persona que accedió al terreno de juego sin identificar, quien le había empujado y agarrado previamente, provocando ambos una confrontación de varios jugadores y técnicos de los equipos que tiene que ser disuelta con ayuda de agentes de la Policía Nacional".

El acta describe la expulsión de Yanis Rahmani omitiendo partes importantes de lo sucedido, según la versión del FC Cartagena. Según fuentes del club albinegro, Yanis Rahmani sufrió insultos racistas desde la grada y, tras recriminarlos, fue agredido por el director deportivo del Algeciras, Jordi Figueras, quien bajó al terreno de juego tras finalizar el encuentro, le increpo y le empujó como se observa en un vídeo distribuido por Javier Hernández, director deportivo del Cartagena, en su cuenta de X.

En vistas de lo sucedido, el siguiente paso es denunciar una acción que puede ser constitutiva de infracción penal. La trifulca final que detalla el acta no fue, en ningún caso, iniciada por el jugador que terminó expulsado. Yanis Rahmani recriminó supuestos insultos racistas desde el césped y esto provocó la reacción injustificada de Jordi Figueras que se aprecia en el vídeo. Federico Javier Saiz no reflejó en su escrito la presunta actitud racista del público. Además, se puede ver que el jugador albinegro no empuja en ningún momento al directivo del Algeciras como redacta el acta.

Tiene el FC Cartagena hasta el martes a las 14.00 horas para presentar alegaciones en la secretaría del órgano desciplinario de la RFEF y pedir la retirada de la sanción del jugador. Por otro lado, valora el club denunciar legalmente esos supuestos insultos racistas que propiciaron la tangana final.

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A sabiendas de que peligra la participación de Jean Jules, aún en su proceso de recuperación, la retirada de la sanción de Yanis Rahmani es una cuestión muy importante de cara al choque del viernes ante el Alcorcón.