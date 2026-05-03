Fútbol
Las claves del sorteo del play off de Deportiva Minera y Águilas
Este lunes, a las 13:00 horas, los dos equipos de la Región de Segunda RFEF y los de Tercera conocerán sus caminos por el ascenso
Alberto Martínez
La Región de Murcia vivirá este lunes a mediodía con máxima expectación el sorteo de las semifinales de la fase de ascenso a Primera RFEF. Desde Las Rozas, a partir de la una de la tarde, quedarán fijadas las eliminatorias de la Deportiva Minera y del Águilas FC para intentar el ascenso por el camino largo, tras quedarse a las puertas de conseguirlo ayer.
El conjunto cartagenero, que concluyó la fase regular como segundo clasificado de grupo, se enfrentará a uno de los quintos clasificados del resto de grupos. El bombo reserva rivales de entidad: Coruxo, Tudelano, Alcoyano o Coria son las opciones posibles. Sea quien sea, la eliminatoria se disputará a doble partido, con la ida fuera del Ángel Celdrán y la vuelta en casa. En caso de empate global, tras la prórroga en el encuentro de vuelta, la Minera se clasificaría por su mejor posición liguera, una ventaja nada menor para un equipo que lleva convertido su feudo en un auténtico fortín: nadie ha ganado en el Ángel Celdrán desde el pasado mes de noviembre.
El Águilas FC, por su parte, ha finalizado la competición en tercera posición, por lo que medirá fuerzas ante un cuarto clasificado. Sus posibles rivales son el Numancia, Utebo, Reus o Getafe B. A priori, el rival a evitar es el conjunto soriano por entidad y calidad de sus futbolistas, pero en el fútbol nunca se sabe. La ida, también se disputará fuera del Rubial, con la vuelta en casa. Al igual que la Minera, en caso de empate global en la eliminatoria, serían los aguileños quienes avanzarían a la final. El factor campo y clasificatorio lo tendrá en las semifinales, pero en la final, si consigue pasar la primera eliminatoria, dependerá de la clasificación de los equipos que pasen también a la ronda decisiva.
Sorteo en Tercera RFEF
El sorteo de hoy también contemplará la fase de acceso a la Segunda Federación. El representante murciano del grupo XIII que logre alcanzar la final nacional, tras superar las dos primeras eliminatorias regionales, conocerá esta tarde el grupo rival al que se enfrentará. Es decir, ya sabrá a que comunidad autónoma tendrá que viajar y, sobre todo, si tendrá el factor campo a favor en la ida o en la vuelta. Un dato decisivo que puede marcar el devenir de la eliminatoria y que quedará fijado hoy en Las Rozas.
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