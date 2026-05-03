Ascenso, play off y salvación en juego en Segunda RFEF

Cuatro equipos de la Región de Murcia afrontan este domingo la última jornada del grupo IV de la Segunda Federación con sus sueños intactos y pesadillas intactos. A las 12:00 horas, todo se decide a la vez, sin trampa ni cartón. La Deportiva Minera y el Águilas quieren el ascenso y esperan buenas noticias de Linares. El UCAM Murcia necesita ganar para no quedarse fuera del play off. Y el Yeclano Deportivo pelea por su vida en la categoría. Cuatro destinos, una misma hora, un mismo latido, una mañana de transistores, de comprobar que de verdad los goles han subido al marcador y de confirmar si la temporada termina hoy o todavía queda tela por cortar.

Minera y Águilas sueñan

Pocas veces el fútbol regional ofrece un escenario tan apasionante como el que se puede vivir esta mañana. Este domingo, dos equipos de la Región se juegan el título del grupo IV y, por lo tanto, el ascenso directo a la Primera Federación en partidos simultáneos, sin posibilidad de hacer trampas y mirando de reojo lo que ocurre a kilómetros de distancia.

La Deportiva Minera lo tiene mejor, pero no lo tiene sencillo. El cuadro cartagenero recibe en casa al Lorca Deportiva con la obligación de ganar. Pero no le basta con eso: además, necesita que el líder, el Extremadura, no gane en el estadio de Linarejos ante el Linares Deportivo. El cuadro rojillo apela al espíritu minero para que se cumpla el sueño. La empresa no es sencilla, pero la ilusión es máxima y se espera un Ángel Celdrán lleno.

Habrá muchas miradas puestas en los jugadores lorquinistas así como en el técnico, el aguileño, Sebas López, por la alineación que ponga en liza. Sebas López ha comentado en la previa que, “el objetivo para este partido es competir sin importarnos lo que ocurra en otros campos. Vamos a intentar ganar, dar nuestra mejor versión, porque representamos a un club y a una ciudad. Vamos a tener enfrente un gran rival con un gran entrenador como es Checa. A la Minera se le nota mucho la mano del técnico. Será un partido bonito con un campo lleno”. Tiene la baja segura de Alvaro Martínez.

El Águilas FC, por su parte, tiene el guion algo más complicado pero no menos emocionante. Los costeros reciben al Almería B en su feudo con la misma exigencia: ganar es condición indispensable. La diferencia es que necesita que pinche la Minera ante su eterno rival, el Lorca Deportiva, y que el Extremadura pierda en Linarejos. Ambos conjuntos tienen el play off ya asegurado, pero eso, a estas alturas, no satisface a nadie. Mañana tal vez se ve diferente.

El alirón del Águilas es complicado. Tanto, que no hay nada de acondicionamiento en la emblemática fuente de la Pava de la Balsa, lugar de celebraciones, por lo que como apuntó el entrenador costero "nosotros tenemos que ganar, lo que pase en otros campos no está de nuestra mano", una cita ante un rival del que no se fia el técnico, puesto que después de confirmarse su descenso de categoría, es cuando mejores partidos están realizando.

Cita a la que llegan los blanquiazules con las bajas del central Uri, del extremo Javi Castedo y del ariete Chris Martínez. Aunque algunos de ellos podrían forzar su participación, no lo van hacer para poder estar disponibles en el play off.

El UCAM tiene una final

El UCAM Murcia llega a esta última jornada con el agua al cuello. Los universitarios necesitan ganar para certificar su clasificación para el play off de ascenso, y para ello tienen una final por delante en el estadio de Chapín, feudo del Xerez Club Deportivo. El panorama es despiadado: si el UCAM gana, se mete en el play off. Si empata o pierde, queda eliminado. No hay término medio, no hay colchón, no hay segunda oportunidad. Evitar el fracaso pasa por los tres puntos en Jerez.

El cuadro universitario acaba la temporada de manera negativa. No solo se ha complicado la vida abandonando el play off después de encadenar dos derrotas consecutivas, sino que, a falta de un partido para el cierre del curso, el club decidió cesar a Germán Crespo y poner al cargo para esta recta final a Dani Pina, quien entrenaba al Juvenil en División de Honor.

“Afrontamos el partido del domingo con normalidad. Les he dado las armas más sencillas y mejores para poder combatir el domingo y ese es el camino. Es muy difícil, pero es una plantilla que sabe que el objetivo era pelear por los primeros puestos. No se ha dado y afrontan este domingo con mucha ilusión”, mencionó Dani Pina.

El rival del UCAM Murcia para este gran reto es el Xerez CD, otro equipo que también se juega el play off. El cuadro andaluz cierra ese quinto puesto de la fase promoción de ascenso con 56 puntos. Si quieren seguir en ese puesto solo les vale la victoria.

El Yeclano busca la salvación

Al otro extremo de la tabla, el Yeclano Deportivo vive su particular drama. Los del Altiplano afrontan este domingo un partido de vida o muerte ante el Estepona. La aritmética, al menos, ofrece algo de alivio: si el Yeclano gana o empata, se salva directamente y evita el temido play out. Solo en caso de derrota la cosa se complica. Si los yeclanos pierden, necesitarán que la Unión Atlético no gane su partido, o bien que el Antoniano caiga por la misma diferencia de goles ante el Real Jaén.

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El Yeclano sabe que tiene que ganarse la permanencia con sus propias botas y sobre todo, no quiere fantasmas de hace un año. Sobre las 14:00 todas las dudas quedarán resueltas.