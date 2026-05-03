Fútbol
Alex Ferguson, hospitalizado antes del Manchester United-Liverpool
El técnico escocés fue trasladado en ambulancia, y por el momento, no se han facilitado más detalles sobre su estado
EFE
Londres
El exentrenador del Manchester United Alex Ferguson fue trasladado este domingo a un hospital tras encontrarse indispuesto en el estadio Old Trafford poco antes del encuentro entre los 'Diablos Rojos' y el Liverpool, informaron medios locales.
El técnico escocés, que dirigió al Manchester United durante 27 años y que suele presenciar los partidos desde el palco del estadio, fue trasladado en ambulancia, y por el momento, no se han facilitado más detalles sobre su estado.
Ferguson, de 84 años, fue visto horas antes del inicio del encuentro compartiendo con invitados en las instalaciones del club.
El técnico ya sufrió en 2018 una hemorragia cerebral que puso en serio riesgo su vida, aunque logró recuperarse.
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