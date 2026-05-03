El Águilas FC gana al Almería B y ya piensa en el play off

Este será el decimoquinto play off de ascenso que va a acoger el Estadio Centenario El Rubial tras ganar el Águilas FC al Almería B (2-0), puesto que la carambola de ensueño no se produjo, por lo que el ascenso pasa por el play-off, al que llega el equipo costero con la obligación de resetear para afrontar esta nueva competición de la que la afición costera es conocedora por su experiencia, que es totalmente diferente a la liga regular, a la que llegan los costeros con el beneficio de jugar la primera eliminatoria en El Rubial, además de que el empate también les da la clasificación para la final.

La obligación para mantener la posición en la clasificación era la de ganar al Almería B y les costaba a los blanquiazules llegar al área visitante; las jugadas por las bandas con Javi Pedrosa y Kavin no eran suficientemente efectivas y, cuando intentaban entrar por el centro, se encontraban con una poblada defensa que impedía entrar al área con facilidad. Por lo que los costeros probaban desde lejos, con un lanzamiento de Yasser que detenía Zorro, mientras que el filial almeriense apenas inquietaba a Salcedo. Fue sobre la media hora en el saque de un córner, cuando la defensa visitante rechazaba el esférico que llegaba a Javi Pedrosa, quien lo ponía en el segundo poste, para que Boris Kouassi realizara una dejada de cabeza, para que Adri Pérez adelantara a los locales. Tuvieron más ocasiones los de Adrián Hernández, pero no acertaron con el gol. El susto lo daba Iker Burgos, quien controlaba un pase filtrado para llegar solo ante Salcedo, quien en el duelo con el delantero evitó el gol. Antes del descanso, Boris Kouassi lanzaba a puerta para que detuviera Zorro.

Javi Pedrosa, en una acción del partido / L.O.

El segundo acto arrancó con el equipo blanquiazul buscando el segundo, con protagonismo del lateral derecho Johan Terranova, quien dispuso de tres ocasiones claras que no encontró portería, la mejor a los 20 minutos, bajando con el pecho un balón en el área chica, pero su golpeo salió ajustado al larguero. Tras tener controlado el partido sin pasar apuros ante un equipo que solo antes del final, el visitante Marciano probó fortuna desde lejos, sin suerte, se llegó al tramo final con una jugada que culminó el capitán Mario Abenza, haciendo justicia a la gran temporada que ha realizado marcando el segundo gol desde fuera del área.

Ahora toca pensar en otra competición diferente a la que se ha clasificado el equipo costero como tercero, el play-off, que se ha disputado en catorce ocasiones en el Centenario El Rubial, por lo que la afición costera es conocedora de que esta competición no tiene nada que ver con la liga regular. El sorteo de este lunes a las 13 horas le puede emparejar con Numancia, Getafe B, Reus o Utebo.

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Al final del partido se sorteó un coche Audi, con las participaciones que han optado al sorteo de una motocicleta durante toda la temporada en los partidos de casa; el coche le tocó a Juani Serrano.