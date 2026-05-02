Una "semifinal por el liderato" para ElPozo Murcia

Después de la victoria in extremis de ElPozo Murcia en casa de Jaén Paraíso Interior, el conjunto murciano se quedó a dos puntos del Barcelona, quien sigue liderando la clasificación de la Primera División de fútbol sala nacional. Los de Josan González vuelven hoy al Palacio de los Deportes de Murcia para enfrentarse al Alzira, un rival que apunta al descenso, pero que se juega sus últimas balas para la salvación. El choque se podrá seguir a través de LaLiga Plus, a partir de las 18.15 horas de la tarde.

A los de Josan González solo les vale ganar si quieren seguir dependiendo de sí mismos para asaltar la primera posición. Vencer en este partido contra Alzira es clave, ya que, el próximo viernes, el conjunto murciano se marcha a tierras catalanas para enfrentarse al Barça en un duelo directo por el liderato. Por eso el partido de hoy en casa es muy importante para ElPozo Murcia.

No puede fallar el cuadro murciano. Con un empate o una derrota se podría alejar a cuatro o cinco puntos del Barça si los de Javi Rodríguez ganan su partido frente a Servigroup Peñíscola, que se disputa a la misma hora en el Palau Blaugrana. Ese escenario les arrebataría la condición de depender de sí mismos para terminar la liga regular en primera posición, ya que necesitarían ganar en el duelo directo y esperar otro improbable deslíz de los azulgranas en la última jornada.

El pasado miércoles, en la pista de Jaén Paraíso Interior, el cuadro de Josan González se mostró sólido durante el primer tiempo, llegando con claridad, alcanzando el primer tanto, aunque la alegría duró poco porque los jienenses reaccionaron al instante.

En el segundo tiempo comenzaron los errores de los murcianos y ahí fue donde el equipo sufrió más. Cuando todo apuntaba a reparto de puntos, Ricardinho apareció en el último suspiro para rematar un centro raso de Rafa Santos y mandar el esférico al palo más alejado de Espíndola. ElPozo Murcia consiguió sacar tres puntos vitales en esa pelea por el primer puesto.

"Tenemos que tomarnos el partido de este sábado como una semifinal, solo nos vale la victoria si queremos llegar con vida al penúltimo partido. Tiene aura de partido grande y tenemos que ir a por todas si queremos recuperar el liderato", mencionó el técnico de ElPozo Murcia, Josan González. Sobre el cansancio acumulado, el entrenador afirma un plan de minutos. "En Jaén repartimos muchos minutos, sobre todo mirando a los play off, donde jugaremos partidos cada dos días y necesitamos tenerlos a todos preparados. Porque no sabes cuando un jugador va a ser importante, por poco que juegue", añadió Josan González.

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ElPozo Murcia tiene hoy un partido que, de primeras, aparenta sencillo, ya que el Alzira llega a esta cita en la decimoquinta posición con 19 puntos. No obstante, no se pueden confiar los murcianos ya que los valencianos están cerca de la salvación, a solo dos puntos de Osasuna Magna, que marca la permanencia con 21. Josan González sabe que el cuadro valenciano no va a ir a verlas pasar y que va a pelear cada duelo con tal de acercarse a la salvación.