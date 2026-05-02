El Real Madrid-UCAM Murcia, un partido para valientes

Sito Alonso lo tiene claro. El encuentro Real Madrid-UCAM Murcia CB de mañana (12:00 horas, DAZN y Movistar) es para valientes, para gente con ambición. El conjunto universitario, que está en la mejor racha de su historia en ACB con siete victorias consecutivas, sabe que ganar en una pista donde nunca lo ha hecho en su historia, supondría dar un golpe sobre la mesa. Y por ello, el técnico alentó a sus jugadores en la rueda de prensa previa al duelo contra los de Sergio Scariolo, a ser atrevidos.

«Esta racha -siete triunfos consecutivos- el club nunca la ha vivido, pero sí que ha vivido otras muy buenas y no hemos tenido la fortuna de conseguir una victoria en la pista del Real Madrid. Eso habla de la dificultad, pero creo que nosotros tenemos una motivación grande de ir allí, ser muy competitivos y de intentar poner las cosas difíciles a un equipo que se está jugándose cosas súper importantes. Tenemos que intentar hacerles ver que queremos competir por estar entre los mejores y que tengan dificultades, y que en un momento determinado no puedan seguir nuestro ritmo competitivo», dijo el entrenador, quien seguidamente apuntó que «si vamos acobardados o no tenemos una intensidad grande, no vamos a tener absolutamente ninguna opción de ganar. La clave es que nosotros seamos más UCAM Murcia que nunca, e intentemos meter un ritmo alto, una defensa intensa, física, y que ellos sientan problemas. Si vamos simplemente a intentar meter más canastas que ellos, vamos a tener un problema gravísimo», advirtió.

La lectura más importante que hace el madrileño de la situación actual que vive el equipo es que llega en tercera posición al encuentro y que en la primera vuelta, el pasado 30 de diciembre, lo hacía segundo y con la opción de lograr el liderato: «Habla bien la regularidad del equipo, que vuelve a estar ahí», recalcó Alonso, quien añadió que «cuando queda muy poco para acabar la liga y estás en la misma situación o parecida a la primera vuelta, que nos jugábamos la primera plaza, aunque ahora no, da muestras del trabajo que están haciendo los jugadores y la afición para empujar a este equipo a cotas súper altas. A mí la regularidad me gusta más tenerla por temporadas, y creo que las cinco últimas la hay de un porcentaje competitivo mucho más alto que nunca, y eso sí que es súper importante».

Ganar al Real Madrid a domicilio tiene un valor extra. Y de ello es consciente Alonso: «Me encantaría ganar en el campo del Real Madrid, sobre todo por lo que significaría a nivel de clasificación y de golpe en la mesa, así como para dar una alegría a todo el mundo, porque sería la primera vez que gana este club allí. Pero no es una cuestión simplemente de eso porque la ambición se tiene que demostrar también en el entrenamiento de hoy», puntualizó.

Los blancos llegan al duelo después de disputar dos enfrentamientos durante la semana de los cuartos de final de la Euroliga y sin Eddy Tavares: «Que no esté Tavares seguro que es bueno para los exteriores del equipo. Lo que pasa es que los sustitutos están haciendo un trabajo sensacional. Garuba ya fue importante aquí contra nosotros, y Álex Len es de la misma estatura, tiene una movilidad increíble, y está jugando con más confianza ahora. Cualquiera que pueda estar en esa posición nos va a hacer daño. Es verdad que Tavares es un jugador determinante para cualquier equipo y una buena noticia que no esté, pero entre comillas por todo lo que puede hacer el Real Madrid sin él».

DeJulius, Forrest, Raieste, Hands

También hizo referencia el entrenador al buen momento de David DeJulius, así como a otros jugadores como Mike Forrest, Sander Raieste y el recién llegado Jaylen Hands, quien jugó mermado ante el Tenerife. De los dos bases apuntó que «me gustaría que cuando un jugador como DeJulius, que ha pasado muchas veces, no está muy brillante, como ocurrió en Girona, salga Mike Forrest y lo solucione como lo hizo. Forrest jugó un gran partido en la primera vuelta aquí contra el Real Madrid, y le van bien este tipo de partidos. Pero lo importante es el colectivo, y si DeJulius puede seguir a ese nivel, fantástico, pero no podemos preocuparnos de ello. Si sigue, bien, pero si no, que haga las cosas que no dependen de ese nivel, como repartir siete asistencias, coger algún rebote y tres o cuatro defensas de máximo nivel, porque eso es lo importante para mantener el nivel del equipo», dijo, para puntualizar sobre Forrest, quien ha estado más irregular durante las últimas semanas, que «no hay un jugador en el que confíe más de cara al aro que en él. He visto pocos que tengan esa capacidad de anotación y esa mano, que a mí me parece a veces insultante».

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De Jaylen Hands desveló que «tuve serias dudas de convocarle ante el Tenerife porque no entrenó toda la semana al ritmo que nos gusta a nosotros. Lo he visto mejor esta semana y espero que vaya mejor», mientras que sobre Sander Raieste, quien ya estuvo a un buen nivel el pasado sábado tras superar una lesión, apostilló que «hay muy pocos jugadores que brillen sin anotar, y eso es algo que no todo el mundo puede hacer. Él es capaz de coger rebotes fundamentales. En el único partido que lo eché mucho de menos, aunque de los lesionados me olvido rápido, fue el día del PAOK. Un reboteador tan bueno seguramente hubiera pillado algunos de esos que fueron decisivos. Lo veo bien, con su cara de siempre, feliz y sabiendo que es importante para nosotros», terminó diciendo.