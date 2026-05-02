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Noelia Juan y David Cantero ganan el Triatlón de Fuente Álamo

El viento ha sido uno de las grandes protagonistas durante el transcurso de la prueba

Así ha sido la llegada de David Cantero, ganador del Triatlón de Fuente Álamo 2026

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Dioni García

Dioni García

Dioni García

Noelia Juan y David Cantero se han proclamado campeones del 34 Triatlón Villa de Fuente Alamo-Gran Premio Pujante, clasificatorio para el Campeonato de España. En dos carreras emocionantes de la categoría élite, el alicantino y la valenciana han repetido triunfo en un triatlón marcado por la dureza del viento en el tramo de ciclismo. A nivel regional ha destacado el cuarto puesto de la lorquina Miriam Andreu.

Así ha sido el sprint final femenino del Triatlón de Fuente Álamo: Noelia Juan bate a la olímpica Marta pintanel

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L.O.

La ya clásica cita del triatlón regional y nacional se disputó en una jornada nublada donde el viento se convirtió en protagonista en el segmento de ciclismo, marcado por esa subida a Las Ruices que exprime las piernas de los participantes. 

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Tanto en chicas como en chicos se formaron dos grupos cabeceros con los grandes favoritos bien posicionados hasta llegar a las calles de Fuente Álamo, donde la carrera a pie fue más decisiva que en otra ediciones por la igualdad existente. En mujeres, tras la natación en la playa de Rihuete, hasta doce triatletas se pusieron en cabeza, pero el puerto hizo una amplia selección, reduciendo el mismo a la mitad. 

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