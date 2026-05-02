El Molina Basket obra el milagro y logra la salvación en Segunda FEB

Había que creer. Aunque los números apuntaban en contra, aunque la lógica pedía cautela y aunque no era sencillo tras el 69-61 cosechado en la ida, el cuadro molinense se aferró a lo imposible y lo hizo realidad. Ocho puntos de desventaja en la eliminatoria. Una montaña. Y la escalaron. Triunfo de Molina Basket 93-82 sobre Jaén, que le da la permanencia.

La noche empezó con los nervios propios de quien sabe lo que se juega. El cuadro azulón tardó en encontrar su baloncesto, en atacar con la fluidez necesaria para semejante empresa. Y Jaén no tardó en aprovecharlo: un parcial de 6-15 en los primeros compases del encuentro encendió todas las alarmas y sembró la inquietud en las gradas. El sueño de la permanencia parecía esfumarse antes incluso de haber comenzado de verdad.

Pero el Molina Basket tiene carácter. De la mano de la segunda unidad y del trabajo en la pintura de un Kabayese en la pintura, el conjunto local fue recomponiendo su juego, recortando distancias y devolviendo la esperanza a su afición. El primer cuarto se cerró con un marcador de 19-25 para el cuadro andaluz, que dejaba la eliminatoria catorce abajo para los locales. En el alambre, pero vivos.

Ficha técnica Molina Basket : Duval (13), Cadme (5), Timonel (13), Jiménez (0), Kabasele (9) Boundi (0), MIladanovic (4), García (0), Zamora (3), Voltios (24), Toledo (15) y Tavelli (7). Jaén CB: Fields (15), Felizor (0), López (1), Vergara (12), Faial (13), Tikhonenko (0), Boahen (16), Santabarba (16), A. López (1) Martínez (8) y Casas (0). Marcador cada cuarto: 19-25, 44-42, 66-6 y 93-82. Árbitros: Soto Medina Y Verdejo Fernández. Cancha: Pabellón Serrerías.

El segundo cuarto trajo mejores sensaciones. El Molina Basket salió con otra cara, más ordenado, más agresivo, y encontró en Duval, con 12 puntos, la palanca para igualar el peso del partido. Llegó el descanso con la eliminatoria en el aire. 44-42, a seis del milagro.

La segunda parte, en concreto el inicio del tercer periodo, fue territorio hostil. Bronco, físico, sin concesiones. El Molina no conseguía despegarse, no encontraba el resorte para lanzarse definitivamente. Jaén se sostenía gracias a la aportación de Santa Bárbara, 13 puntos, que mantuvo a los suyos con vida cuando más lo necesitaban. A falta de cinco minutos para el final del período, el marcador señalaba un 53-49 para el conjunto local. Se fue igualando la eliminatoria poco a poco, pero llegó un nuevo zarpazo visitnte. El tercer cuarto se cerró con un 66-64 que exigía un último cuarto perfecto.

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Lo que vino después van a tardar en olvidarlo los aficionados que se acercaron al Pabellón Serrerías. Fran Voltios se echó el equipo a los hombros en el momento más exigente, cuando la presión era máxima y el margen de error, nulo. Sus puntos, junto a los triples lejanos de Timoner y Mladenovic, pusieron el 78-69 en el marcador, primera vez que el Molina Basket estaba por delante en la eliminatoria. El pabellón rugió como hacía tiempo que no rugía. Sin embargo, Voltios no había terminado. Dos triples más del escolta alumbraron la noche definitivamente y alargaron la ventaja hasta los trece puntos de distancia. Lo que siguió fue un epílogo de interrupciones, tiros libres que erraban unos y otros, y la certeza creciente de que el milagro estaba hecho. El Molina Basket había consumado la remontada. El objetivo cumplido: una temporada más en Segunda FEB. Una hazaña para un equipo tan modesto.