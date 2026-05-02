La lección del Sabadell al Real Murcia: menos nombres, más equipo

Mientras que equipos como el Real Murcia, el Ibiza o el Nástic de Tarragona, planificados el pasado verano para campeonar en el Grupo II de Primera RFEF, andan más cerca del descenso que del ascenso, otros conjuntos como el Sabadell o el Europa, recién llegados a la categoría, sueñan con dar el salto a Segunda División. Si hace una semana, como motivo de la visita de los murcianistas a Can Dragó, hablábamos de ‘clasificación al revés’, al ver a los barceloneses entre los cinco primeros y a los de Nueva Condomina intentando agarrarse a la permanencia, en esta semana ocurre algo muy parecido. Porque el Real Murcia, que apenas ha logrado sumar 45 puntos en lo que va de campeonato, se enfrentan a un Sabadell que ha sido el gran dominador del Grupo II y que ahora mismo, con 64 puntos, vuelve a ser líder, con dos puntos de ventaja respecto al Eldense y tres más que el Atlético Madrileño.

Pocos podían pensar cuando empezó la liga en septiembre que recién estrenado mayo el Sabadell, un recién ascendido a la categoría y con pocas estrellas en su plantilla, le sacara hasta 19 puntos a un Real Murcia que, sobre el papel, partía desde la pole para ser campeón y lograr el deseado ascenso a Segunda División. Pero con un presupuesto que, entre unas cosas y otras, posiblemente se acerque a los cinco millones de euros, el club grana ha firmado una temporada tan decepcionante que a falta de cuatro jornadas sigue sin tener asegurada la permanencia. Todo lo contrario ocurre en el equipo de la Nova Creu Alta. Porque el Sabadell, que ascendía a Primera RFEF después de dejar en la cuneta al UCAM Murcia, con un presupuesto medio se ha convertido en el equipo más regular. De hecho, no se ha movido de la zona de play off desde la jornada 7. Y durante quince semanas ha sido líder. Incluso cuando parecía desinflarse, ha vuelto a lo más alto gracias a tres victorias consecutivas en las últimas tres jornadas.

Viendo los sobresalientes números del Sabadell -solo ha perdido cuatro partidos en lo que va de liga-, los aficionados del Real Murcia deben sentir un poco de envidia sana cuando miran la clasificación y ven a los arlequinados tan cerca del sueño que tanto se desea en Nueva Condomina y que nunca llega. Y es que, si finalmente ascienden los de Ferrán Costa, el Grupo II de Primera RFEF tendrá un final perfecto para los seguidores más románticos de estas categorías modestas. Porque triunfará una plantilla que ni tiene a los mejores jugadores ni es la más cara, triunfará una plantilla que ha sorprendido y se ha comportado como un auténtico equipo, sin sentir la presión que por ejemplo sí ha pasado factura a un Real Murcia de galácticos sobre el papel pero decepcionante sobre el campo.

Mientras que Asier Goiria ignoró el pasado verano la importancia de tener una buena defensa para triunfar en Primera RFEF, el Sabadell ha basado su gran rendimiento en su fortaleza atrás. Los arlequinados son el equipo menos goleado del Grupo II. Tras 34 jornadas disputadas, solo han encajado 20 goles. De hecho, el meta zaragozano Diego Fuoli, que aterrizó el pasado verano en el club arlequinado procedente del Tarazona, es el ‘Zamora’ del grupo.

Con una planificación completamente distinta al Real Murcia, sin necesidad de grandes nombres ni de mirar a Segunda División, el Sabadell se ha convertido en una auténtica roca gracias a jugadores como Bonaldo, que continuó tras el ascenso y que además de ser un pilar fundamental de la zaga también ha contribuido al ataque con dos goles y tres asistencias; o como Carlos García, quien el pasado curso jugaba en el Unionistas. Incluso el joven David Astals, cedido por el Ibiza, se ha convertido en un seguro por la banda derecha.

Del equipo que ascendió el pasado verano también se mantuvieron el centrocampista Miguelete, que suma 1.121 minutos y que ha marcado 4 goles; y Urri, que ha jugado 2.984 minutos y ha dado 5 asistencias. Otro de los fijos en el medio es Liamedd -2.976 minutos en 37 partidos-, aunque este aterrizó procedente Lleida el pasado mes de julio.

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Del Algeciras llegó Rodrigo Escudero, máximo goleador de los arlequinados con 9 tantos. Y del Ibiza aterrizó López-Pinto, que ha marcado 8 y dado 4 asistencias. En la plantilla del Sabadell también hay un exgrana que destaca. Se trata del extremo Ton Ripoll, que ha ayudado a su equipo con 5 pases de gol.