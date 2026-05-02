El Jimbee visita a Manzanares con un ojo en Champions

El Jimbee Cartagena tiene un duelo complicado hoy por la fortaleza del rival y por el contexto del partido. A las 17.00 horas de la tarde (televisado por La Liga Plus), el conjunto cartagenero visita el pabellón de Manzanares en lo que será la penúltima cita liguera del equipo -adelantó la jornada 29- antes de que la competición doméstica quede en un segundo plano. Y es que la semana que viene llega la Final Four de la Champions League, el gran objetivo continental que tiene en el punto de mira todo el vestuario del Jimbee desde que arrancó el curso.

El encuentro de hoy se enmarca en una auténtica maratón competitiva: cinco partidos en apenas dos semanas. Un calendario de vértigo que ha puesto a prueba a la plantilla cartagenera y que culminará, si todo va según lo previsto, con el equipo viajando a esa cita europea con el depósito de confianza bien cargado. Para ello, nada mejor que sumar los tres puntos esta tarde en Ciudad Real.

La victoria en el feudo de Manzanares tendría un valor doble. Por un lado, reforzaría anímicamente al grupo de cara a la Final Four europea. Por otro, y en clave puramente liguera, daría un paso de gigante en la carrera por ser cabeza de serie en los play off, un objetivo que el cuerpo técnico ha situado como prioridad en esta segunda vuelta. Ganar hoy ante un rival directo en la tabla sería un golpe de autoridad en ese pulso.

Sin embargo, el Jimbee llega a este partido con una asignatura pendiente que lastra su temporada: su rendimiento fuera del Palacio de los Deportes de Cartagena es, cuando menos, preocupante. Solo dos victorias en trece salidas le sitúan como el decimotercer mejor visitante de la competición, unos números que convierten a Manzanares en favorito sobre el papel. El equipo castellanomanchego, uno de los conjuntos revelación del curso, tiene además el aliciente de actuar en casa, aunque lo cierto es que los de Ciudad Real tampoco han brillado especialmente como locales esta temporada, rindiendo con mayor consistencia lejos de su pabellón.

En cuanto al apartado físico, el técnico cartagenero mantiene las mismas bajas que arrastraba en el encuentro anterior y suma la mala noticia de Gabriel Rodriges Motta, que con su lesión se pierde el choque de hoy y también el compromiso continental, una ausencia sensible.

La Final Four está demasiado cerca como para comprometer la integridad de ningún efectivo por un lance de liga. El preparador de Florianópolis apurará al máximo la gestión de esfuerzos, buscando el equilibrio entre la competitividad de hoy y la frescura necesaria para pelear por el título continental la semana que viene con el resto de jugadores.

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Un partido, en definitiva, con mucho en juego para el Jimbee Cartagena: tres puntos que pueden acercar a su objetivo de ser cabeza de serie en el play off liguero, la oportunidad de enterrar antiguos fantasmas fuera de casa y la misión de llegar a Europa en el mejor estado posible. La gestión de los minutos de la plantilla es clave antes del compromiso internacional que es la máxima prioridad.