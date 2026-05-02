El Jimbee sale vivo de Manzanares y ya piensa en la Champions

El Jimbee Cartagena sumó un punto ante Quesos El Hidalgo Manzanares en un choque en el que tuvo dos remontadas y terminó 4-4.

La primera parte del partido tuvo al cuadro portuario como protagonista en el inicio. Waltinho hizo el 0-1, gracias a su presión sobre Antonio Navarro, que obligó al portero a despejar y el esférico se estrelló en su cabeza para acabar en el fondo de las mallas. Un gol de fortuna, pero que nace en la presión del jugador rojiblanco.

El dominio cartagenero era claro en el primer periodo, pero la ventaja de los primeros once minutos se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. En el minuto 11, Daniel, tras una jugada personal, con pierna izquierda puso el esférico en la escuadra. Un minuto después, al culminar una contra muy rápida, el propio Daniel remontó el partido con un toque sutil.

El Jimbee, obligado a remontar, y la reacción fue instantánea Tras un libre directo, Pablo Ramírez le dejó franco el esférico a Gon Castejón, que no perdonó e igualó en el minuto 14. Tras ese tanto hubo igualdad en el juego hasta el descanso.

Dos expulsados y reacción

Tras la reanudación, el Jimbee Cartagena afrontó un inicio de segundo tiempo plagado de dificultades. Primero Pablo Ramírez y después Waltinho vieron la segunda amarilla en sendos momentos, dejando al equipo con un hombre menos en dos ocasiones distintas. En la primera inferioridad, los rojiblancos aguantaron el tipo y preservaron el empate; en la segunda, sin embargo, Manzanares aprovechó la superioridad para hacer daño. Daniel, que completaba así su hat trick, firmó el 3-2 para los locales.

El cuadro rojiblanco, lejos de venirse abajo, respondió con la personalidad de un equipo campeón. Lucas Farias fue el primero en dar la cara: aprovechó un rechace dentro del área y, con un disparo seco y certero, igualó el encuentro apenas dos minutos después. Y sin que el Manzanares tuviera tiempo de asimilarlo, Gon Castejón apareció para sentenciar con su zurda característica, colocando el esférico en la escuadra para hacer el 3-4 y devolver la ventaja al Jimbee.

Javi Alonso, en una jugada personal, puso de nuevo las tablas a falta de cinco minutos. De ahí al final apretó el Manzanares, pero Chemi evitó la derrota y el choque terminó igualado.

Con este resultado, al cuadro rojiblanco se le complica terminar en el tercer lugar de la liga.

Noticias relacionadas

El Jimbee Cartagena cierra con este encuentro el capítulo doméstico y abre el más apasionante de su historia: el europeo. El examen de Manzanares ya es historia y toca preparar el desembarco en la Champions.